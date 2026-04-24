Τι αγοράζουν από τις Ανθοεκθέσεις οι Θεσσαλονικείς: Γενιές με διαφορετικές προτιμήσεις σε άνθη και φυτά
Τα νεαρά άτομα αναζητούν φυτά εσωτερικού χώρου, ενώ μεγαλύτεροι προτιμούν λουλούδια για αυλές και μπαλκόνια
Διαφορετικές γενιές με διαφορετικές προτιμήσεις, όσον αφορά τα άνθη και τα φυτά που επιλέγουν από τις Ανθοεκθέσεις για να στολίσουν το σπίτι, τον κήπο ή το μπαλκόνι τους, αποδεικνύονται οι νέοι και οι μεγαλύτερης ηλικίας λάτρεις των λουλουδιών στη Θεσσαλονίκη.
Την ώρα που τα νεαρά άτομα «ψηφίζουν» φυτά εσωτερικού χώρου και είναι ιδιαίτερα «ψαγμένα» γύρω από αυτά, τόσο οι μεγαλύτεροι αγοράζουν λουλούδια εξωτερικού χώρου δείχνοντας μεγάλη αγάπη για τις μολόχες(γεράνια), τις ντάλιες, τις μαυρομάτες αλλά και τις εκατόφυλλες μαγιάτικες τριανταφυλλιές, από τις οποίες απολαμβάνουν όχι μόνο το χρώμα και το άρωμα τους, αλλά φροντίζουν με τα ροδοπέταλα να φτιάχνουν και γλυκό του κουταλιού.
Σε αυτό που και οι δύο γενιές φαίνεται πως «συμφωνούν» απόλυτα είναι όλα τα αρωματικά φυτά. Αγοράζουν από βασιλικό, δυόσμο, θυμάρι, δενδρολίβανο, βαλεριάνα και ένα σωρό ακόμη είδη, τα οποία επιλέγουν να τα τοποθετούν επάνω στους πάγκους της κουζίνας σε μικρά γλαστράκια και να τα χρησιμοποιούν για το μαγείρεμα.
Τις τελευταίες ώρες άτομα όλων των ηλικιών επισκέπτονται τις Ανθοεκθέσεις, που λειτουργούν με αφορμή την άνοιξη εντός της ΔΕΘ, στην πλαζ της Αρετσούς στην Καλαμαριά και στο πρώην στρατόπεδο «Μ.Αλέξανδρος» στους Αμπελόκηπους.
Κουμ- κουάτ, ελιές και κλημεντίνες, βουκαμβίλιες, τριανταφυλλιές, ορτανσίες, ορχιδέες και κάλλες, όπως επίσης μπονσάι, κάκτοι και μολύβια, ένα είδος σανσιβέριας, θα «αναμένουν» τους ενδιαφερόμενους να τα ανακαλύψουν και να στολίσουν τους χώρους τους. 'Ανθη και φυτά όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και εισαγωγές από Ιταλία, Ολλανδία και Ουγγαρία.
«Ο κόσμος αγοράζει λουλούδια και τα προσέχει ολοένα και περισσότερο. Η νεολαία επιλέγει φυτά εσωτερικού χώρου και το ψάχνουν πάρα πολύ. Ρωτάνε πώς μπορούν να τα διατηρήσουν και τα φροντίζουν με συνέπεια. Οι μεγαλύτεροι, από την άλλη, διαλέγουν σταθερά τα φυτά εξωτερικού χώρου», δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η παραγωγός, Ρούλα Λαουτίδου, που παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία φυτών εντός του χώρου της ΔΕΘ.
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Δανάμπασης, πρόσθεσε πως άνθρωποι όλων των ηλικιών ξεκίνησαν να επισκέπτονται τις ανθοεκθέσεις για να αγοράσουν λουλούδια και φυτά. «Έχουμε ανάγκη την ομορφιά και το πράσινο στις ζωές μας», είπε χαρακτηριστικά.
Στη ΔΕΘ οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία έως την Κυριακή 10 Μαΐου να περιηγηθούν σε έναν εντυπωσιακό εκθεσιακό χώρο και να πάρουν ιδέες για τον κήπο, το μπαλκόνι και κάθε πράσινη γωνιά. Παραγωγοί, φυτωριούχοι και επαγγελματίες του χώρου αναμένουν τους ενδιαφερόμενους από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ στο χώρο της 'Εκθεσης.
Στην Ακτή Αρετσού στην Καλαμαριά η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 3 Μαΐου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, συνεχίζοντας για 38η χρονιά να φέρνει κοντά τη φύση, τον πολιτισμό και την καθημερινότητα των πολιτών. Έως τις 3 Μαΐου θα διαρκέσει η ανθοέκθεση και στον δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στο χώρο του πρώην στρατοπέδου «Μ. Αλέξανδρος», με είσοδο από την οδό Ελ. Βενιζέλου.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
