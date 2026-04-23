Σύλληψη 63χρονου μετά από καταδίωξη στον Ασπρόπυργο, επιτέθηκε στους αστυνομικούς
Πάνω από ένα 1 κιλό κοκαΐνη βρέθηκε μετά από έρευνα της ΕΛΑΣ

Στη σύλληψη ενός 63χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στον Ασπρόπυργο, μετά από καταδίωξη κατά την οποία ο ίδιος τους επιτέθηκε και τους χτύπησε, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης και δεκάδες πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 21 Απριλίου, όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια περιπολίας, εντόπισαν όχημα που κρίθηκε ύποπτο και κάλεσαν τον οδηγό σε έλεγχο. Ο 63χρονος, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, αποβιβάστηκε και επιχείρησε να διαφύγει πεζός.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο άνδρας ακινητοποιήθηκε, προβάλλοντας ωστόσο σθεναρή αντίσταση, απωθώντας και κλωτσώντας τους αστυνομικούς.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης βάρους 1 κιλού και 77 γραμμαρίων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.


Παράλληλα, σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 150 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και 10 απολεσθέντα ή κλεμμένα δελτία ταυτότητας και δύο διαβατήρια αμφιβόλου γνησιότητας.
Ο 63χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.
