Ξεκινούν αύριο τα δρομολόγια Λέσβος - Αϊβαλί
Ξεκινούν αύριο τα δρομολόγια Λέσβος - Αϊβαλί
Τα δρομολόγια είχαν διακοπεί από την περασμένη Παρασκευή, λόγω της κατάληψης της χερσαίας ζώνης του λιμανιού
Ξεκινούν ξανά από αύριο τα δρομολόγια που συνδέουν την Μυτιλήνη με τις απέναντι τουρκικές μικρασιατικές ακτές και συγκεκριμένα το λιμάνι στο Αϊβαλί.
Τα δρομολόγια είχαν διακοπεί από την περασμένη Παρασκευή, λόγω της κατάληψης της χερσαίας ζώνης του λιμανιού από διαμαρτυρόμενους για τα μέτρα που ελήφθησαν για τη ζωονόσο του αφθώδους πυρετού.
Για το τετραήμερο Πέμπτη - Κυριακή, σύμφωνα με τουριστικούς πράκτορες της Μυτιλήνης, έχει προγραμματιστεί η επίσκεψη στη Λέσβο περίπου 1500 Τούρκων εκδρομέων.
Τα δρομολόγια είχαν διακοπεί από την περασμένη Παρασκευή, λόγω της κατάληψης της χερσαίας ζώνης του λιμανιού από διαμαρτυρόμενους για τα μέτρα που ελήφθησαν για τη ζωονόσο του αφθώδους πυρετού.
Για το τετραήμερο Πέμπτη - Κυριακή, σύμφωνα με τουριστικούς πράκτορες της Μυτιλήνης, έχει προγραμματιστεί η επίσκεψη στη Λέσβο περίπου 1500 Τούρκων εκδρομέων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα