Η LA VIE EN ROSE προτείνει μια ολοκληρωμένη ρουτίνα φροντίδας για σφριγηλή και λαμπερή επιδερμίδα – Το spring reset που χρειάζεται τώρα η επιδερμίδα σου.
Απόπειρα αρπαγής ανηλίκου από αγνώστους στην Φθιώτιδα, του ζήτησαν να πάει μαζί τους μια βόλτα
Δύο άγνωστα άτομα προσέγγισαν το ανήλικο παιδί και του πρότειναν να τους ακολουθήσει, προσοχή στους δημότες του συστήνει ο δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας
Ένα σοβαρό περιστατικό, με πιθανή προσπάθεια αρπαγής ανηλίκου από άγνωστα άτομα, πιθανόν αλλοδαπούς, καταγγέλλει ο Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας στη Φθιώτιδα, θέλοντας να επιστήσει την προσοχή στους γονείς.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η δημοτική αρχή, χθες το απόγευμα περίπου στις 8:00μ.μ. στην πλατεία Αγίου Δημητρίου Κάτω Τιθορέας, δύο άγνωστα άτομα - ξένης εθνικότητας - προσέγγισαν ανήλικο παιδί και του πρότειναν να τους ακολουθήσει. Συγκεκριμένα, του ζήτησαν να πάνε μαζί βόλτα.
Όπως περιγράφεται στην καταγγελία «ευτυχώς το παιδί αντέδρασε άμεσα! Απομακρύνθηκε τρέχοντας από το σημείο και πήγε κατευθείαν στη μητέρα του, η οποία ενημέρωσε λεπτομερώς το Αστυνομικό Τμήμα Αμφίκλειας - Ελάτειας, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες».
Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν τη συγκεκριμένη καταγγελία, ο Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας ζητεί από τους δημότες του τα παρακάτω:
«Συνιστούμε σε όλους τους γονείς προσοχή, ψυχραιμία και εγρήγορση και παρακαλούμε όπως μιλήσουν στα παιδιά τους για τους τρόπους αποφυγής αγνώστων προσώπων και άμεσης αντιμετώπισης ύποπτων περιστατικών.
Η ασφάλεια των παιδιών μας, είναι ευθύνη όλων μας!»
