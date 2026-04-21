Απόπειρα αρπαγής ανηλίκου από αγνώστους στην Φθιώτιδα, του ζήτησαν να πάει μαζί τους μια βόλτα
ΕΛΛΑΔΑ
Δύο άγνωστα άτομα προσέγγισαν το ανήλικο παιδί και του πρότειναν να τους ακολουθήσει, προσοχή στους δημότες του συστήνει ο δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας

1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένα σοβαρό περιστατικό, με πιθανή προσπάθεια αρπαγής ανηλίκου από άγνωστα άτομα, πιθανόν αλλοδαπούς, καταγγέλλει ο Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας στη Φθιώτιδα, θέλοντας να επιστήσει την προσοχή στους γονείς.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η δημοτική αρχή, χθες το απόγευμα περίπου στις 8:00μ.μ. στην πλατεία Αγίου Δημητρίου Κάτω Τιθορέας, δύο άγνωστα άτομα - ξένης εθνικότητας - προσέγγισαν ανήλικο παιδί και του πρότειναν να τους ακολουθήσει. Συγκεκριμένα, του ζήτησαν να πάνε μαζί βόλτα.

Όπως περιγράφεται στην καταγγελία «ευτυχώς το παιδί αντέδρασε άμεσα! Απομακρύνθηκε τρέχοντας από το σημείο και πήγε κατευθείαν στη μητέρα του, η οποία ενημέρωσε λεπτομερώς το Αστυνομικό Τμήμα Αμφίκλειας - Ελάτειας, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες».


«Η ασφάλεια των παιδιών μας, είναι ευθύνη όλων μας!»

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν τη συγκεκριμένη καταγγελία, ο Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας ζητεί από τους δημότες του τα παρακάτω:

«Συνιστούμε σε όλους τους γονείς προσοχή, ψυχραιμία και εγρήγορση και παρακαλούμε όπως μιλήσουν στα παιδιά τους για τους τρόπους αποφυγής αγνώστων προσώπων και άμεσης αντιμετώπισης ύποπτων περιστατικών.

Η ασφάλεια των παιδιών μας, είναι ευθύνη όλων μας!»

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

