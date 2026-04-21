Έκλεψαν τα σκαλοπάτια του ιστορικού Αρρεναγωγείου στο Βραχάσι Αγίου Νικολάου
Ο δήμαρχος καταγγέλλει προσβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και ζητά άμεσο εντοπισμό των δραστών
Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η κλοπή σμιλευμένων σκαλοπατιών από το παλιό Αρρεναγωγείο στο Βραχάσι, με τον δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη να κάνει λόγο για ευθεία προσβολή της ιστορίας και της δημόσιας περιουσίας.
Το περιστατικό, που αποδίδεται σε «γνωστούς – αγνώστους», έρχεται - όπως τονίζει - σε πλήρη αντίθεση με την ταυτότητα ενός χωριού με βαθιές ρίζες, ιστορία και ανθρώπους που σέβονται τον τόπο τους. «Πρόκειται για μια πράξη απαξίωσης απέναντι στην ιστορία, την προσπάθεια αναστήλωσης και το κοινό καλό», υπογραμμίζει.
Ο δήμαρχος στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή: ο Δήμος, σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα Βραχασίου, την ΕΛ.ΑΣ. και τις αρμόδιες αρχές, κινείται ήδη για τον εντοπισμό των δραστών και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
Σύμφωνα με τo neakriti.gr, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι το ιστορικό κτήριο έχει παραχωρηθεί από το 2016 στη Βελγική Αρχαιολογική Σχολή για αναστήλωση, ενώ μόλις το 2025 εγκρίθηκε η σχετική μελέτη, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ακόμη πιο σοβαρό.
Σε άμεση απάντηση, ο Δήμος προχωρά στον αποκλεισμό του χώρου για την προστασία του, διαμηνύοντας ότι η αποκατάσταση και η ανάδειξη του κτηρίου θα προχωρήσουν κανονικά, με τη στήριξη της δημοτικής αρχής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα