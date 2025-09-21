Η ιστορική μουριά της Θεσσαλονίκης που μετρά 250 χρόνια - Από τον τενεκεδομαχαλά της Ξηροκρήνης στην αυλή των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων

Είναι αιωνόβιο δέντρο συνυφασμένο με την ιστορία της Ξηροκρήνης από τότε που ήταν αγροτική έκταση και όχι αστικός ιστός

«Το δέντρο είδε…»

Εκεί βίωσε τη μεγάλη φωτιά της Θεσσαλονίκης, τη Μικρασιατική Καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσμών, τη γερμανική Κατοχή και τη βίαιη μεταφορά των χιλιάδων Εβραίων της πόλης στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.Με την κατασκευή των σχολείων η μουριά «εγκλωβίστηκε» στην αυλή, αγκαλιάστηκε από μαθητές και εκπαιδευτικούς και σήμερα βρίσκεται στη «καρδιά» των Ωνάσειων.Ο δήμος Θεσσαλονίκης, με πρωτοβουλία του αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας,, έστειλε συνεργείο στο σχολείο, για να εκτιμήσει την ακριβή ηλικία της μουριάς.Με ένα τρυπάνι, που λειτουργεί σαν άλλος «καρδιογράφος», διαπέρασε τον κορμό, μετρώντας τα εξάμηνα ζωής και με μακροσκοπική εκτίμηση διαπιστώθηκε πως το δέντρο είναι από τα ιστορικότερα της πόλης.Η περίμετρός του φτάνει τα 1,7 μέτρα, ενώ ο κορμός στην πορεία των χρόνων «έσκισε» και έγινε διχάλα. «Είναιαπό τότε που ήταν αγροτική έκταση και όχι αστικός ιστός. Το παρακολουθούμε και το καταγράφουμε ως», συμπληρώνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Διαμαντάκης.Η συγκεκριμένη ιστορική μουριά αποτελεί ένα κεφάλαιο του βιβλίου που έχει ολοκληρώσει ο κ. Σερέφας και θα εκδοθεί σύντομα με τίτλο «». Στο βιβλίο θα αναφέρονται οι ιστορίες της Θεσσαλονίκης μέσα από 41 αιωνόβια δέντρα της.«Περνώντας μπροστά από ένα δέντρο, ελάχιστοι σκέφτονται πως έχει υπάρξει μάρτυρας πολλών γεγονότων αλλά και καταστάσεων, πριν από εμάς και μετά από εμάς», συμπληρώνει.«Μια μουριά μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 400 χρόνια ζωής, όταν καλοζεί. Και πώς να μην καλοζεί πλάι σε εφήβους; Ενέργεια βυζαίνει», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο βιβλίο που θα εκδοθεί ο κ. Σερέφας.