Δύο συλλήψεις στην Αγία Βαρβάρα: Απείλησαν υπάλληλο βενζινάδικου με μαχαίρι και απέσπασαν χρήματα
Δύο συλλήψεις στην Αγία Βαρβάρα: Απείλησαν υπάλληλο βενζινάδικου με μαχαίρι και απέσπασαν χρήματα
Μετά τη ληστεία, οι δράστες δεν κατάφεραν να πάνε μακριά καθώς εντοπίστηκαν από αστυνομικούς
Στο στόχαστρο δύο νεαρών ληστών μπήκε ένα πρατήριο καυσίμων το πρωί της Τρίτης στην Αγία Βαρβάρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό συνέβη περίπου στις 7.20 όταν οι δύο δράστες εισέβαλαν στο βενζινάδικο, απείλησαν τον υπάλληλο με μαχαίρι και απέσπασαν χρήματα.
Ωστόσο δεν κατάφεραν να πάνε μακριά καθώς εντοπίστηκαν από αστυνομικούς και συνελήφθησαν. Πρόκειται για δύο άνδρες 24 ετών.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό συνέβη περίπου στις 7.20 όταν οι δύο δράστες εισέβαλαν στο βενζινάδικο, απείλησαν τον υπάλληλο με μαχαίρι και απέσπασαν χρήματα.
Ωστόσο δεν κατάφεραν να πάνε μακριά καθώς εντοπίστηκαν από αστυνομικούς και συνελήφθησαν. Πρόκειται για δύο άνδρες 24 ετών.
