Δράμα: Κατασχέθηκαν 756 μάρκες, 13 τράπουλες και έγιναν έξι συλλήψεις για παράνομο τζόγο
Βρέθηκε και κρατήθηκε επίσης το χρηματικό ποσό των 3.810 ευρώ
Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στη Δράμα, έξι άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί παιγνίων.
Ειδικότερα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε χώρο που βρίσκεται στην πόλη της Δράμας, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε η διεξαγωγή παράνομου τυχερού παιγνίου.
Από τον χώρο και την κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν συνολικά 13 τράπουλες, 756 μάρκες πονταρίσματος, μια ειδική μάρκα, μια κόκκινη κάρτα, ιδιόχειρες σημειώσεις και το χρηματικό ποσό των 3.810 ευρώ. Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.
