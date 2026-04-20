Δράμα: Κατασχέθηκαν 756 μάρκες, 13 τράπουλες και έγιναν έξι συλλήψεις για παράνομο τζόγο
ΕΛΛΑΔΑ
Βρέθηκε και κρατήθηκε επίσης το χρηματικό ποσό των 3.810 ευρώ

1 ΣΧΟΛΙΟ
Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στη Δράμα, έξι άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί παιγνίων.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε χώρο που βρίσκεται στην πόλη της Δράμας, κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε η διεξαγωγή παράνομου τυχερού παιγνίου.

Από τον χώρο και την κατοχή των συλληφθέντων κατασχέθηκαν συνολικά 13 τράπουλες, 756 μάρκες πονταρίσματος, μια ειδική μάρκα, μια κόκκινη κάρτα, ιδιόχειρες σημειώσεις και το χρηματικό ποσό των 3.810 ευρώ. Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

