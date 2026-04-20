Ο Στρατός γιορτάζει τον Άγιο Γεώργιο, δείτε βίντεο

Άγιος Γεώργιος: Γιατί συνδέθηκε με τον Στρατό Ξηράς

Η μνήμη του Αγίου Γεωργίου τιμάται κάθε χρόνο με επίσημες εκδηλώσεις, αφιερώματα και τελετές. Στρατιωτικές σχολές και υπηρεσίες του Στρατού δημοσιεύουν σχετικό υλικό για τη γιορτή του, ενώ η ημέρα παραμένει σημείο αναφοράς για τον Στρατό Ξηράς.Η 9η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 23 Απριλίου του 2026, θα πραγματοποιηθεί ο Εορτασμός της μνήμης του Αγίου Γεωργίου, Προστάτη του Στρατού Ξηράς, στην έδρα της Ταξιαρχίας (Στρ «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ»), ο οποίος θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εκδηλώσεις:α. Δοξολογία, στο Ηρώο της Ταξιαρχίας.β. Έκθεση οπλικών συστημάτων και μέσων.Η μορφή του έφιππου Αγίου Γεωργίου, η ιδιότητα του Τροπαιοφόρου και η εικόνα του στρατιώτη που μένει σταθερός στην πίστη του έδωσαν στον άγιο μια ιδιαίτερη θέση στον στρατιωτικό χώρο. Η σύνδεση με τον Στρατό Ξηράς δεν προέκυψε μόνο από την εκκλησιαστική παράδοση, αλλά και από τον συμβολισμό που κουβαλά η μορφή του.Ο Άγιος Γεώργιος συνδέθηκε με τις αξίες που ο στρατός προβάλλει διαχρονικά: αντοχή, πειθαρχία, θάρρος και προσήλωση στο καθήκον. Για αυτό και η παρουσία του παραμένει τόσο ισχυρή στη δημόσια εικόνα του Στρατού Ξηράς.