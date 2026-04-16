Γεωργιάδης για 19χρονη στην Κεφαλονιά: «Σε 1,5 λεπτό ήταν στα επείγοντα ο καρδιολόγος, η Μυρτώ έφτασε στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες»
Ο υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στο Χ απάντησε στις καταγγελίες για ελλείψεις ιατρών
Ανάρτηση για τις ενέργειες των γιατρών, όταν η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά μεταφέρθηκε αναίσθητη στο νοσοκομείο του νησιού, αφότου εγκαταλείφθηκε αβοήθητη από τους τρεις συλληφθέντες σε πλατεία στο Αργοστόλι, έκανε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στο Χ αναφερόμενος σε καταγγελίες περί ελλείψεως ιατρών στα ΤΕΠ ο υπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων πως «πρώτος ήρθε σε επαφή ο αγροτικός ιατρός που εφημέρευε και σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό ήταν κάτω στα επείγοντα ο εφημερεύων καρδιολόγος και σε λιγότερο από 7 λεπτά ο εφημερεύων αναισθησιολόγος».
«Δυστυχώς η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της», πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Λίγο πριν τις 05:00 μπήκε με σειρήνα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Αμέσως αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του περιστατικού οι υγειονομικοί του νοσοκομείου. Πρώτος ήρθε σε επαφή ο αγροτικός ιατρός που εφημέρευε και σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό ήταν κάτω στα επείγοντα ο εφημερεύων καρδιολόγος και σε λιγότερο από 7 λεπτά ο εφημερεύων αναισθησιολόγος. Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες ( ΚΑΡΠΑ, διασωλήνωση, χορήγηση αδρεναλίνης και λοιπών φαρμάκων) αλλά δυστυχώς η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο με τις τελευταίες της ανάσες και δεν κατέστη δυνατή η διάσωσή της.
Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της».
Για την υπόθεση της ατυχούς Μυρτούς από την Κεφαλλονιά και τις καταγγελίες περί ελλείψεως ιατρών από τα ΤΕΠ, μίλησε προς ολίγου με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ ο οποίος διερεύνησε το περιστατικό μιλώντας και με τον Διοικητή του Νοσοκομείου αλλά και με την διευθύντρια νοσηλευτικής…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 16, 2026
Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:«Για την υπόθεση της ατυχούς Μυρτούς από την Κεφαλονιά και τις καταγγελίες περί ελλείψεως ιατρών από τα ΤΕΠ, μίλησα προ ολίγου με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ ο οποίος διερεύνησε το περιστατικό μιλώντας και με τον Διοικητή του Νοσοκομείου αλλά και με τη διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας και το προσωπικό του ΤΕΠ που ήταν βάρδια εκείνη την ώρα.
