Συνελήφθη 46χρονος στη Ζάκυνθο που διέρρηξε σπίτι και έκλεψε χρηματοκιβώτιο με 20.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στη σύλληψη ενός 46χρονου για κλοπή προχώρησε τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4) η Αστυνομία στη Ζάκυνθο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, ο 46χρονος το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα (12/4) διέρρηξε ένα σπίτι  στην περιοχή του Λυκουδίου και στη συνέχεια αφαίρεσε χρηματοκιβώτιο που περιείχε το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ

Επιπλέον, αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 9.400 ευρώ, το οποίο βρίσκονταν σε άλλο χώρο. Μετά από έρευνες της Αστυνομίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσε ο δράστης εκείνη την ημέρα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.050 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης