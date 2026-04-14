Σύλληψη 33χρονου στο Ρέθυμνο για άσκοπους πυροβολισμούς
Σύλληψη Αστυνομία Ρέθυμνο Πυροβολισμοί

Σύλληψη 33χρονου στο Ρέθυμνο για άσκοπους πυροβολισμούς

Ο 33χρονος κατηγορείται και για υπόθαλψη εγκληματία αφού αρνήθηκε να κατονομάσει όσους πυροβολούσαν

Σύλληψη 33χρονου στο Ρέθυμνο για άσκοπους πυροβολισμούς
Στη σύλληψη ενός 33χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και υπόθαλψη εγκληματία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 33χρονου, όπου καταγράφηκαν άσκοποι πυροβολισμοί.

Μετά το συμβάν, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κάλυκες.

Κατά τη διαδικασία της προανάκρισης, ο 33χρονος φέρεται να αρνήθηκε να κατονομάσει τους δράστες της ρίψης των άσκοπων πυροβολισμών, γεγονός που οδήγησε και στην κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
1 ΣΧΟΛΙΟ

