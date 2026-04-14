Άγριος ξυλοδαρμός σε μπαρ στο Αίγιο: Ρομά κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με ρόπαλα και σιδηρολοστούς, απείλησαν με όπλο

Ο 19χρονος και ο 20χρονος νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Αιγίου με κατάγματα στο πρόσωπο

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσαν ένας 20χρονος και ένας 19χρονος σε μπαρ, στα Σελινίτικα Αιγίου.

Ομάδα περίπου 30 Ρομά που φορούσαν full face, επιτέθηκαν στους δύο νεαρούς με ρόπαλα και σιδηρολοστούς, σύμφωνα με το tempo24.news. Ο 19χρονος και ο 20χρονος δέχτηκαν γροθιές, κλωτσιές και χτυπήματα με τα ρόπαλα και τους σιδηρολοστούς.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένας εκ των δραστών είχε όπλο και χτύπησε τα θύματα στο πρόσωπο. Θαμώνες έσπευσαν να βοηθήσουν τους δύο νεαρούς αλλά τους απείλησαν οι Ρομά με το πιστόλι, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι παθόντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αιγίου όπου και νοσηλεύονται με κατάγματα στο πρόσωπο.
