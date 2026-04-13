Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη από την Hellenic Train, ποια δρομολόγια αναστέλλονται
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη από την Hellenic Train, ποια δρομολόγια αναστέλλονται
Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, τα δρομολόγια θα αντικατασταθούν από λεωφορεία της εταιρείας
Η Hellenic Train ανακοίνωσε αλλαγές στο πρόγραμμα δρομολογίων στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη, λόγω προγραμματισμένων διελεύσεων εμπορευματικών συρμών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναστέλλονται τα απογευματινά δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 και 1635 συγκεκριμένες ημέρες: Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή (15, 17 και 19 Απριλίου).
Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, τα συγκεκριμένα δρομολόγια θα αντικατασταθούν από λεωφορεία της εταιρείας, τα οποία θα εκτελούν τη διαδρομή και θα σταματούν σε όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς.
Ωστόσο, δεν θα πραγματοποιούνται στάσεις σε συγκεκριμένα σημεία, μεταξύ των οποίων: Ν. Φιλαδέλφεια, Γαλλικός, Πεδινό, Μεταλλικό, Χέρσος, Δοϊράνη, Στρυμώνας και Σκοτούσσα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναστέλλονται τα απογευματινά δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1634 και 1635 συγκεκριμένες ημέρες: Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή (15, 17 και 19 Απριλίου).
Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, τα συγκεκριμένα δρομολόγια θα αντικατασταθούν από λεωφορεία της εταιρείας, τα οποία θα εκτελούν τη διαδρομή και θα σταματούν σε όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς.
Ωστόσο, δεν θα πραγματοποιούνται στάσεις σε συγκεκριμένα σημεία, μεταξύ των οποίων: Ν. Φιλαδέλφεια, Γαλλικός, Πεδινό, Μεταλλικό, Χέρσος, Δοϊράνη, Στρυμώνας και Σκοτούσσα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
