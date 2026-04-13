Τραυματισμός ανηλίκου από κροτίδα στην Ηλεία, συνελήφθη ο πατέρας του
Ηλεία Κροτίδες Ανήλικος

Τραυματισμός ανηλίκου από κροτίδα στην Ηλεία, συνελήφθη ο πατέρας του

Ο ανήλικος, προχώρησε στην ανάφλεξη και ρίψη κροτίδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί χέρι

Τραυματισμός ανηλίκου από κροτίδα στην Ηλεία, συνελήφθη ο πατέρας του
Στη σύλληψη ενός ανηλίκου και του πατέρα του προχώρησαν αστυνομικοί στην Ηλεία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα ο ανήλικος, ενώ βρισκόταν σε πλατεία σε τοπική κοινότητα της Ηλείας, προχώρησε στην ανάφλεξη και ρίψη κροτίδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί χέρι. Ο ανήλικος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με το pelop.gr για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας.


Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο συλληφθέντων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

