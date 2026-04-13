Ηράκλειο: Μεγάλη πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, δείτε βίντεο
Διενεργείται προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκαν οι φλόγες
Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε τα ξημερώματα, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης ενοικιαζόμενων οχημάτων στο Ηράκλειο, θέτοντας σε επιφυλακή τις αρχές.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 00:50, σε οικόπεδο συγκεκριμένα επί της E.O Ηρακλείου–Μοιρών. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα στον χώρο στάθμευσης, όπου βρίσκονταν πολλά Ι.Χ., με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον 18 οχήματα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 12 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά και επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της επέκτασης της. Η επιχείρηση κράτησε αρκετή ώρα, μέχρι να τεθεί η πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο. Οι ζημιές χαρακτηρίζονται σημαντικές, ενώ ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με την αρμόδια υπηρεσία να έχει ξεκινήσει προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκαν οι φλόγες.
Την ίδια ώρα, σε ανάρτηση τους στο Facebook οι Πυροσβέστες Νομού Ηρακλείου δίνοντας μάλιστα και στη δημοσιότητα σχετικό βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης, τόνισαν ότι οι δυνάμεις βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή αντιμέτωπες με ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο με αυξημένο κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης και έντονο θερμικό φορτίο.
Όπως επισημαίνεται, χάρη στην άμεση κινητοποίηση και τον σωστό επιχειρησιακό σχεδιασμό, η πυρκαγιά περιορίστηκε στα ήδη φλεγόμενα οχήματα, αποτράπηκε η επέκτασή της σε παρακείμενες επιχειρήσεις και αποφεύχθηκε μια ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή για την περιοχή.
Πυροσβέστες Ηρακλείου: H άμεση κινητοποίηση και ο σωστός επιχειρησιακός σχεδιασμός έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα
