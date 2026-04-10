Θεσσαλονίκη: Επ’ αυτοφώρω σύλληψη 23χρονης για απάτη με λεία 15.000 ευρώ σε βάρος ηλικιωμένου
Οι δράστες προσποιήθηκαν λογιστές και έπεισαν τον ηλικιωμένο να κάνει ανάληψη 5.000 ευρώ - Την προηγούμενη ημέρα είχαν αποσπάσει ακόμη 10.000 ευρώ και χρυσαφικά με την ίδια μέθοδο
Επ’ αυτοφώρω σύλληψη γυναίκας που ενέχεται σε περίπτωση απάτης σε βάρος ηλικιωμένου προέβησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για 23χρονη ημεδαπή, η οποία σύμφωνα με την δικογραφία μαζί με δύο ακόμη συνεργούς της, προσποιούμενοι τους λογιστές, έπεισαν 83χρονο ημεδαπό να μεταβεί σε τραπεζικό υποκατάστημα, στην περιοχή της Νεάπολης και να προβεί στην ανάληψη χρηματικού ποσού 5.000 ευρώ, το οποίο θα παρέδιδε σε άτομο που ανέμενε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει.
Ο ηλικιωμένος μετέβη στην τράπεζα, απ’ όπου ενημερώθηκε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης σχετικά με την απάτη που βρισκόταν σε εξέλιξη. Άμεσα προσέτρεξαν αστυνομικοί στην οικία του παθόντα, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν την 23χρονη.
Σημειώνεται ότι την προηγούμενη ημέρα, οι δράστες, με τον ίδιο τρόπο, κατάφεραν να αποσπάσουν από τον 83χρονο το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ και χρυσαφικά. Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
