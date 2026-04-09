Ρέθυμνο: Έξι γύπες επέστρεψαν στο φυσικό τους περιβάλλον, δείτε βίντεο από την απελευθέρωσή τους
Οι γύπες απελευθερώθηκαν στο φαράγγι Φραττιανού στο Ρέθυμνο, μετά την αποκατάστασή τους στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριας Ζωής «Αλκυόνη»

Με φόντο το επιβλητικό φυσικό τοπίο του φαραγγιού Φραττιανού στο Ρέθυμνο, έξι γύπες επέστρεψαν στο φυσικό τους περιβάλλον, σηματοδοτώντας την επιτυχή ολοκλήρωση μίας σημαντικής δράσης προστασίας της άγριας πανίδας.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα rethemnos.gr, τα πτηνά είχαν εντοπιστεί κατά τους θερινούς μήνες σε διαφορετικές περιοχές του Ρεθύμνου, σε κατάσταση εξάντλησης λόγω έλλειψης νερού και τροφής ή με τραύματα.

Η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου, η οποία τους παρείχε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τα μετέφερε στο Κέντρο Περίθαλψης Άγριας Ζωής «Αλκυόνη» στην Πάρο, όπου δέχθηκαν εξειδικευμένη φροντίδα έως ότου καταστούν ικανά να επανενταχθούν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Δείτε εικόνες και βίντεο από την απελευθέρωσή τους:



Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου, αναμένεται το επόμενο διάστημα να επιστρέψουν και άλλα όρνια από το Κέντρο Περίθαλψης «Αλκυόνη», προκειμένου να επανενταχθούν στις περιοχές όπου είχαν αρχικά εντοπιστεί.

