Σαϊτοπόλεμος στην Καλαμάτα, το φονικό έθιμο που περιορίστηκε δραστικά μετά τον τραγικό θάνατο εικονολήπτη

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας εξέτασαν το υλικό που κατέγραψε ο 53χρονος σε μια απίστευτη τραγική ειρωνεία, όσο και άλλα βίντεο ακόμη και από κινητά που κατέγραφαν την εκδήλωση.Στα βίντεο φαινόταν να φεύγει η μοιραία σαΐτα από τα χέρια ενός σαϊτολόγου και να χτυπά τον επί 25 χρόνια επαγγελματία εικονολήπτη από τη Νέδουσα Μεσσηνίας, που είχε συνεργαστεί με μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και εργαζόταν ως οπερατέρ στο κανάλι SUPER της Καλαμάτας.Μόλις ο Κώστας Θεοδωρακάκης έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος, ακολούθησαν σκηνές αλλοφροσύνης ενώ τα μεγάφωνα καλούσαν ασθενοφόρο που δεν υπήρχε στον χώρο, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος.Για την ιστορία, ο σαϊτοπόλεμος αναβιώνει ένα έθιμο που παραπέμπει στον ηρωισμό των Μεσσήνιων κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, όταν χρησιμοποιούσαν σαΐτες γεμάτες εκρηκτική ύλη για να αναχαιτίσουν το ιππικό των Οθωμανών, προκαλώντας πανικό στα άλογά τους.