Εντοπίστηκε 12χρονη μόνη της σε λεωφορείο στη Βούλα, κατήγγειλε ενδοοικογενειακή βία
Συνελήφθη η 51χρονη μητέρα της, αναζητείται ο πατέρας
Μια ανήλικη 12 ετών εντοπίστηκε στις 18.30 το απόγευμα χθες από άνδρες της ΔΙΑΣ να είναι ασυνόδευτη μέσα σε λεωφορείο στη Βούλα.
Το κορίτσι είπε στους αστυνομικούς πως έφυγε από το σπίτι του με δική της θέληση και κατήγγειλε τους γονείς της για ενδοοικογενειακή βία.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 51χρονης μητέρας της για ενδοοικογενειακή βία και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αναζητείται ο πατέρας.
