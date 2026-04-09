Ωράριο σούπερ μάρκετ σήμερα (9/4): Τι ώρα κλείνουν τα μαγαζιά τη Μεγάλη Πέμπτη
Εορταστικό ωράριο Πάσχα Μεγάλη Πέμπτη

Ωράριο σούπερ μάρκετ σήμερα (9/4): Τι ώρα κλείνουν τα μαγαζιά τη Μεγάλη Πέμπτη

Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί μία από τις πιο εμπορικές ημέρες της εορταστικής περιόδου - Δείτε πώς διαμορφώνεται το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τις επόμενες ημέρες

Ωράριο σούπερ μάρκετ σήμερα (9/4): Τι ώρα κλείνουν τα μαγαζιά τη Μεγάλη Πέμπτη
Σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο της αγοράς για το Πάσχα 2026, με τα εμπορικά καταστήματα να λειτουργούν με διευρυμένες ώρες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον των ημερών.

Η Μεγάλη Πέμπτη αποτελεί μία από τις πιο εμπορικές ημέρες της εορταστικής περιόδου, καθώς η κίνηση κορυφώνεται λίγες ημέρες πριν από την Ανάσταση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο, σήμερα (9/4) τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις πασχαλινές αγορές τους χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν μέχρι το Πάσχα

Σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:

-Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου: 09:00 – 21:00
-Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου: 13:00 – 19:00
-Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου: 09:00 – 15:00

Την Κυριακή του Πάσχα (12 Απριλίου) καθώς και τη Δευτέρα του Πάσχα  τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω της επίσημης αργίας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών καλεί το καταναλωτικό κοινό να αξιοποιήσει το εορταστικό ωράριο και να οργανώσει εγκαίρως τις αγορές του, τονίζοντας ότι η πασχαλινή περίοδος αποτελεί σημαντική ευκαιρία ενίσχυσης της εμπορικής δραστηριότητας και στήριξης της αγοράς.

