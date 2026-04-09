Σήμερα η μεγάλη έξοδος για το Πάσχα: Γεμάτα φεύγουν τα πλοία

Κατά τόπους υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν την Μ. Τετάρτη 08 Απρίλιου 2026 κυρίως σε τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σκάλα Λακωνίας και ήταν ίση με 28.4 βαθμούς Κελσίου.Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται οι μέγιστες θερμοκρασίες στη χώρα μας έως τις 17:40 της Μ. Τετάρτης 08 Απριλίου 2026, ενώ στον πίνακα παρουσιάζονται οι 8 υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.Aναμένονται τοπικές νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και πιθανώς σε τμήματα του Αιγαίου. Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα βορειοανατολικά κυρίως ορεινά πάνω από τα 1200 μέτρα.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -1 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 5 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 3 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 9 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου.Στο Κ. και Β. Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένονται βόρειοι άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στο Ν. Αιγαίο αναμένονται δυτικοί/βορειοδυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ.Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19-21 βαθμούς Κελσίου.Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16-18 βαθμούς Κελσίου.Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.Στα ανατολικά ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο νότιο Αιγαίο.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.