Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
Σήμερα η μεγάλη έξοδος για το Πάσχα: Γεμάτα φεύγουν τα πλοία
Πάνω από 32.000 επιβάτες σήμερα στα λιμάνια, πληρότητες έως 100% για Κυκλάδες
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πασχαλινή έξοδος των εκδρομέων, με την επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να κινείται σε υψηλά επίπεδα σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026. Οι πληρότητες στα πλοία προς τις Κυκλάδες αγγίζουν το 100%, ενώ έχουν προστεθεί επιπλέον δρομολόγια μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση. Την ίδια ώρα, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ήπιες και τοπικές βροχές από τη Μεγάλη Παρασκευή έως και την Κυριακή του Πάσχα, χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στις μετακινήσεις.
Χθες, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, περισσότεροι από 12.000 επιβάτες αναχώρησαν από το λιμάνι του Πειραιά, επιβεβαιώνοντας την έντονη κινητικότητα των ημερών. Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν συνολικά 15 δρομολόγια, μεταφέροντας περισσότερους από 12.300 επιβάτες. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και η κίνηση προς τον Αργοσαρωνικό, όπου πραγματοποιήθηκαν 30 δρομολόγια, εκ των οποίων 15 με συμβατικά επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία και 15 με ταχύπλοα, καλύπτοντας τη ζήτηση για κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς. Από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 10 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, με περίπου 4.440 επιβάτες να αναχωρούν, ενώ από το λιμάνι του Λαυρίου εκτελέστηκαν επτά δρομολόγια, με 1.642 επιβάτες να ταξιδεύουν προς τους προορισμούς τους.
Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση και στα ΚΤΕΛ, καθώς πολλά δρομολόγια αναχωρούν με υψηλές πληρότητες, ενώ σημαντικός αριθμός ταξιδιωτών επιλέγει και τα πλοία για κοντινούς και δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.
Συνολικά έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον 43 δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, ενώ αν συνυπολογιστεί και η κίνηση στον Αργοσαρωνικό, η δραστηριότητα αυξάνεται σημαντικά.
Ο Πειραιάς σηκώνει και φέτος το μεγαλύτερο βάρος της επιβατικής κίνησης, με 20 δρομολόγια και εκτιμώμενη επιβατική κίνηση που φτάνει τους 20.225 επιβάτες.
Παράλληλα, στον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια συμβατικών επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων και 15 δρομολόγια υδροπτέρυγων, με την επιβατική κίνηση στα ταχύπλοα να εκτιμάται σε 2.322 άτομα.
Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί 11 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες με περίπου 7.440 επιβάτες, ενώ εκτελούνται και τέσσερα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενισχύοντας τη ροή προς την Εύβοια.
Στο λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί εννέα δρομολόγια, με την επιβατική κίνηση να εκτιμάται σε 2.284 άτομα, καταγράφοντας αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.
Κορύφωση της εξόδου – Γεμάτα πλοία για τα νησιάΙδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς χιλιάδες εκδρομείς εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με προορισμό τα νησιά για τις ημέρες του Πάσχα. Οι πληρότητες στα περισσότερα πλοία προς τις Κυκλάδες φτάνουν έως και το 100%, ενώ έως και το Μεγάλο Σάββατο έχουν προγραμματιστεί επιπλέον δρομολόγια, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση.
Πάνω από 60.000 οχήματα εγκατέλειψαν την ΑττικήΣημαντική ήταν και η έξοδος των εκδρομέων με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τη Μεγάλη Τετάρτη αναχώρησαν περίπου 60.000 οχήματα από την Αττική. Από τα διόδια της Ελευσίνας πέρασαν 34.000 οχήματα, ενώ από τα διόδια των Αφιδνών καταγράφηκαν ακόμη 27.124 διελεύσεις.
Αυξημένα δρομολόγιαΣύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σήμερα Μεγάλη Πέμπτη αναμένεται να ταξιδέψουν περισσότεροι από 32.000 επιβάτες από τους βασικούς λιμένες της Αττικής.
Ξεπέρασε του 28 βαθμούς Κελσίου χθες η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα
Κατά τόπους υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν την Μ. Τετάρτη 08 Απρίλιου 2026 κυρίως σε τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σκάλα Λακωνίας και ήταν ίση με 28.4 βαθμούς Κελσίου.
Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζονται οι μέγιστες θερμοκρασίες στη χώρα μας έως τις 17:40 της Μ. Τετάρτης 08 Απριλίου 2026, ενώ στον πίνακα παρουσιάζονται οι 8 υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -1 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 5 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 3 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 9 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου.
Στο Κ. και Β. Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ, ενώ τις βραδινές ώρες αναμένονται βόρειοι άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στο Ν. Αιγαίο αναμένονται δυτικοί/βορειοδυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19-21 βαθμούς Κελσίου.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16-18 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός σήμεραAναμένονται τοπικές νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και πιθανώς σε τμήματα του Αιγαίου. Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα βορειοανατολικά κυρίως ορεινά πάνω από τα 1200 μέτρα.
Ο καιρός τη Μεγάλη Παρασκευή 10-04-2026Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βορειοανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 15 με 18 και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο 11-04-2026Στα ανατολικά ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες και στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
O καιρός την Κυριακή του Πάσχα 12-04-2026Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Ο καιρός τη Δευτέρα του Πάσχα 13-04-2026Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο νότιο Αιγαίο.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.
