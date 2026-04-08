Παγκόσμια Ημέρα Ρομά: Αστυνομικοί μοίρασαν δώρα σε μαθητές δημοτικού στον Ασπρόπυργο για το Πάσχα
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Έθνους των Ρομά, εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας επισκέφθηκαν το 7ο Δημοτικό Σχολείο στον Ασπρόπυργο
Το ανθρώπινο πρόσωπό της έδειξε η Ελληνική Αστυνομία στη Δυτική Αττική, καθώς με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα του Έθνους των Ρομά, κλιμάκιο αστυνομικών από Υπηρεσίες της Δυτικής Αττικής βρέθηκε στον Ασπρόπυργο και συγκεκριμένα στις αίθουσες του 7ου Δημοτικού Σχολείου.
Τα μέλη της ΕΛΑΣ μίλησαν στα παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ μοίρασαν τσάντες με δώρα και πασχαλινά τσουρέκια.
Σκοπός της επίσκεψης δεν ήταν ο τυπικός έλεγχος ή η αστυνόμευση, αλλά η δημιουργία δεσμών εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Αστυνομία και τα μικρά παιδιά της τοπικής κοινωνίας.
Σε σχετική ανάρτηση της η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει τα εξής:
«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Έθνους των Ρομά, η Ελληνική Αστυνομία βρέθηκε δίπλα στη νέα γενιά. Αστυνομικοί Υπηρεσιών της Δυτικής Αττικής, επισκέφθηκαν το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας, αγάπης και αλληλεγγύης. Ευχαριστούμε θερμά για τη ζεστή φιλοξενία και υποδοχή».
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Έθνους των Ρομά, η Ελληνική Αστυνομία βρέθηκε δίπλα στη νέα γενιά.— Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) April 8, 2026
👮♂️Αστυνομικοί Υπηρεσιών της Δυτικής Αττικής, επισκέφθηκαν το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας, αγάπης και αλληλεγγύης.
