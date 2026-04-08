Παγκόσμια Ημέρα Ρομά: Αστυνομικοί μοίρασαν δώρα σε μαθητές δημοτικού στον Ασπρόπυργο για το Πάσχα
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Έθνους των Ρομά, εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας επισκέφθηκαν το 7ο Δημοτικό Σχολείο στον Ασπρόπυργο

Το ανθρώπινο πρόσωπό της έδειξε η Ελληνική Αστυνομία στη Δυτική Αττική, καθώς με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα του Έθνους των Ρομά, κλιμάκιο αστυνομικών από Υπηρεσίες της Δυτικής Αττικής βρέθηκε στον Ασπρόπυργο και συγκεκριμένα στις αίθουσες του 7ου Δημοτικού Σχολείου.

Τα μέλη της ΕΛΑΣ μίλησαν στα παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ μοίρασαν τσάντες με δώρα και πασχαλινά τσουρέκια.

Σκοπός της επίσκεψης δεν ήταν ο τυπικός έλεγχος ή η αστυνόμευση, αλλά η δημιουργία δεσμών εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Αστυνομία και τα μικρά παιδιά της τοπικής κοινωνίας.

Σε σχετική ανάρτηση της η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει τα εξής:

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Έθνους των Ρομά, η Ελληνική Αστυνομία βρέθηκε δίπλα στη νέα γενιά. Αστυνομικοί Υπηρεσιών της Δυτικής Αττικής, επισκέφθηκαν το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας, αγάπης και αλληλεγγύης. Ευχαριστούμε θερμά για τη ζεστή φιλοξενία και υποδοχή».

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

