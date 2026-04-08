Πέθανε ιερέας που είχε τραυματιστεί βαριά σε ατύχημα στο Ακρωτήρι Χανίων
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Ακρωτήρι Ατύχημα

Παρά του ότι είχε συνταξιοδοτηθεί, ο παπα-Γιάννης συνέχιζε να ιερουργεί στο χωριό του

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 86χρονος πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Τουρλίτης, ιερέας στις Στέρνες Ακρωτηρίου ο οποίος είχε τραυματιστεί σε τροχαίο το οποίο συνέβη το Σάββατο 21 Μαρτίου στον δρόμο προς τις Στέρνες.

Ο ιερέας, όπως αναφέρει το flashnews.gr, νοσηλευόταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων όπου άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα Μεγάλη Τετάρτη.

Η κηδεία του θα γίνει τη Μεγάλη Πέμπτη στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στις Στέρνες Ακρωτηρίου όπου θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία.

Το τροχαίο συνέβη όταν, από άγνωστο λόγο, το αυτοκίνητο που οδηγούσε με κατεύθυνση τις Στέρνες έφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε τοιχίο στο ύψος του Παζινού Ακρωτηρίου.

Ο παπα-Γιάννης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και, παρά του ότι είχε συνταξιοδοτηθεί, συνέχιζε να ιερουργεί στο χωριό του.

