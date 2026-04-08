Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στις Καρυές Λακωνίας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Πυροσβεστική Λακωνία

Για την κατάσβεση επιχείρησαν  60 πυροσβέστες με 16 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων καθώς και drone

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης σε δασική έκταση στις Καρυές Λακωνίας στον Πάρνωνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης ήταν χωρίς ενεργό μέτωπο ενώ από το σημείο έχουν αρχίσει και αποδεσμεύονται και δυνάμεις.

Η φωτιά έκαιγε σε δασική έκταση ενώ στο σημείο επιχείρησαν 60 πυροσβέστες με 16 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων καθώς και drone της Πυροσβεστικής. Η φωτιά ξέσπασε σε σημείο μεταξύ των Καρυών και του Αγίου Πέτρου, στην ευρύτερη τοποθεσία «Ζυγός», σε μια περιοχή με πυκνή βλάστηση. Στην κατάσβεση συνέδραμαν επίσης προσωπικό του δήμου, καθώς κι εθελοντές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η εικόνα της πυρκαγιάς είναι καλύτερη καθώς η υγρασία και το ότι δεν πνέουν δυνατοί άνεμοι στην περιοχή διευκολύνει το έργο της κατάσβεσης.


Δύο ενεργά μέτωπα,ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του lakonikos.gr, η πυρκαγιά ξέσπασε σχεδόν στα σύνορα Λακωνίας-Αρκαδίας, πλησίον των παλαιών αναδασώσεων και νωρίτερα είχε «ανοίξει» σε δύο ενεργά μέτωπα.
