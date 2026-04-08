Φορτηγό λαμπάδιασε εν κινήσει στον Αλμυρό, επί τόπου η Πυροσβεστική
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού πρόλαβε και βγήκε έξω εγκαίρως και ειδοποίησε τις Αρχές
Ένα φορτηγό συρόμενο το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετέφερε εμφιαλωμένα νερά «λαμπάδιασε» στον επαρχιακό δρόμο Πλατάνου- Σούρπης, ενώ ήταν εν κινήσει στον Αλμυρό, αναφέρει ο taxydromos.gr.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον σταθμό του Δρυμώνα Αλμυρού για την κατάσβεση. Ο οδηγός του φορτηγού πρόλαβε και βγήκε έξω εγκαίρως και ειδοποίησε τις αρχές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, το φορτηγό κινούνταν από Σούρπη προς Αλμυρό, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τυλίχτηκε στις φλόγες. Ο οδηγός πανικόβλητος κατάφερε να το ακινητοποιήσει και βγήκε αμέσως έξω, για να ειδοποιήσει τις αρχές. Η φωτιά έσβησε χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση των πυροσβεστών, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.
