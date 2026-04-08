Κατασχέθηκαν πάνω από 23.000 κροτίδες σε επιχείρηση στο Λασίθι, χειροπέδες σε 43χρονο
Η ποσότητα χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα μεγάλη

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Λασίθι ενόψει της πασχαλινής περιόδου οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση 23.240 παράνομων κροτίδων σε περιοχή του Δήμου Σητείας.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης 8 Απριλίου, μετά από πληροφορίες που συγκέντρωσε το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας.

Κατά τον έλεγχο σε επιχείρηση ιδιοκτησίας ενός 43χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 23.240 κροτίδες, ποσότητα που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα μεγάλη και εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την πασχαλινή περίοδο.

Η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ελέγχων της ΕΛ.ΑΣ. για την αποτροπή ατυχημάτων από παράνομη κατοχή, εμπορία και χρήση πυροτεχνημάτων, καθώς κάθε χρόνο καταγράφονται περιστατικά τραυματισμών από κροτίδες και βεγγαλικά.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας, ενώ αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση και τις ευθύνες που θα αποδοθούν.

