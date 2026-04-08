Το Τhe Ellinikon συναντά την πόλη και τους ανθρώπους της

Το The Ellinikon, η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη, που μεταμορφώνει το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού σε έναν σύγχρονο, ανοιχτό προορισμό για όλους, σας προσκαλεί να ζήσετε σήμερα την εμπειρία της δημιουργίας του και της αλλαγής που φέρνει στη ζωή όλων. Στον κήπο του Golden Hall, θα βρίσκεται όλο τον Απρίλιο το, ένας εντυπωσιακός διαδραστικός χώρος που μετατρέπει την περιήγηση σε παιχνίδι για όλη την οικογένεια και φέρνει τα έργα της ανάπλασης “ζωντανά” μπροστά στα μάτια σας.Τομας φέρνει πιο κοντά στη νέα, «έξυπνη», πράσινη πόλη δημιουργώντας μια εμπειρία που συνδυάζει μάθηση, ψυχαγωγία και διαδραστικότητα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να φορέσουν VR γυαλιά και να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις συναρπαστικές διαδραστικές διαδρομές: δύο πτήσεις drone, από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης προς τη θάλασσα ή κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, καθώς και μία μοναδική βόλτα από τη θάλασσα, που προσφέρει μια διαφορετική οπτική γωνία του έργου. Κατά τη διάρκεια αυτών των εμπειριών, όλα τα μεγάλα έργα του The Ellinikon “ζωντανεύουν” μπροστά στα μάτια των επισκεπτών: από το The Ellinikon Mall και το The Ellinikon Sports Park μέχρι τον Riviera Tower και το Riviera Galleria.Μια ακόμα μοναδική εμπειρία δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν στους καταπράσινους χώρους του The Ellinikon Park κάνοντας μια εικονική βόλτα με ηλεκτρικό πατίνι. Καθώς θα κινούνται στους πεζόδρομους, τους κήπους και τα ανοιχτά πάρκα που δημιουργούνται στο The Ellinikon, θα ανακαλύψουν μια νέα αστική εμπειρία, όπου η φύση συναντά τη σύγχρονη πόλη. Θα νιώσουν τη χαρά της κίνησης σε ανοιχτούς χώρους και θα δουν πώς η περιοχή μεταμορφώνεται σε έναν μοναδικό τόπο συνάντησης και αναψυχής για μικρούς και μεγάλους. Η εμπειρία συνδυάζει φυσική δραστηριότητα, οπτικά ερεθίσματα και διαδραστικότητα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για το παρόν και το μέλλον του The Ellinikon.Παράλληλα, τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα ειδικά σχεδιασμένο παιχνίδι μνήμης, που συνδυάζει μάθηση και ψυχαγωγία μέσα από εικόνες και στοιχεία από το ίδιο το έργο.Τοθα βρίσκεται στον κήπο του Golden Hall, μπροστά από την παιδική χαρά, καθημερινά μεέως τις 30 Απριλίου.Δευτέρα-Παρασκευή:10:00-21:00, Σάββατο: 10:00-20:00, Κυριακή: 12:00-20:00Το ωράριο ενδέχεται να τροποποιηθεί τις ημέρες του Πάσχα.Αυτός είναι μόνο ο πρώτος σταθμός του The Ellinikon Discovery Zone, ενός ταξιδιού που θα συνεχιστεί σε διαφορετικά σημεία της πόλης, φέρνοντας την εμπειρία πιο κοντά σε όλους.