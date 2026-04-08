Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια
Κηδεία Θεανώ Φωτίου Γιος Βασίλης Ρίζος

Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια

Συγκλονισμένη  η πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, η σύντροφος του Βασίλη Ρίζου και ο γιος του, Δημήτρης - Παρόντες Κακλαμάνης, Τσίπρας, Χαρίτσης, Τσακαλώτος, Ζαχαράκη, Δούρου, Σακελλαρίδης  - Δείτε φωτογραφίες

Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Ρίζο, τον γιο της Θεανώς Φωτίου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στο Α΄ Νεκροταφείο.

Η πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εμφανώς συγκινημένη στον αποχαιρετισμό του μονάκριβου γιου της ενώ  συγκλονισμένοι ήταν ο γιος του Δημήτρης και η σύντροφός του Μαρία. Πάνω από το φέρετρο είχε τοποθετηθεί ένα κασκόλ της ΑΕΚ ενώ άπαντες χειροκρότησαν κατά την έξοδο από το νεκροταφείο. 

Παρόντες στην κηδεία ήταν, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο Αλέξης Χαρίτσης,  ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Νάσος Ηλιόπουλος,  ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η Νίνα Κασιμάτη, η Ρένα Δούρου, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Νίκος Βούτσης, ο Πάνος Σκουρλέτης, η Πέττη Πέρκα, η Ράνια Σβίγγου, ο Γιάννης Μουζάλας,  η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο Στέφανος Τζουμάκας ενώ στεφάνια έστειλαν ο Αλέξης Τσίπρας, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς κ.α.

Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια

Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια
Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης
Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια
Ο Αλέξης Χαρίτσης
Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια
Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη
Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια
Ο Νάσος Ηλιόπουλος
Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης
Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια
Ο Γιάννης Μουζάλας
Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια
Η Ρένα Δούρου
Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια
Η Ραλλία Χρηστίδου
Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια
Ο Στέφανος Τζουμάκας
Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια
Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια
Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια
Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια
Αλέξης Τσίπρας
Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια
Σταύρος Θεοδωράκης
Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια
Έφη Αχτσιόγλου
Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια
Γιώργος Καραμέρος

Μετά την κηδεία, θα ακολουθήσει αποτέφρωση του Βασίλη Ρόζου στη Ριτσώνα στις 16:30.

Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας (iban: GR9201401420142002001000086).



Ο Βασίλης Ρίζος ήταν πατέρας ενός παιδιού και αρχιτέκτονας στο επάγγελμα και υπέστη ανακοπή στον ύπνο του.

Το 2017-18 υπήρξε συντονιστής της «Αλληλεγγύης για Όλους» με σημαντική συμβολή στον νόμο για τις αγορές «Χωρίς Μεσάζοντες», ενώ το 2019 ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την δημοτική παράταξη «Ανοιχτή Πόλη».

Τα τελευταία χρόνια είχε έντονη δραστηριότητα στον χώρο της Αριστεράς. Ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και έπειτα της Νέας Αριστεράς.
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
88 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

