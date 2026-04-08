Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια
Τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου, Βασίλη Ρίζο που έφυγε από τη ζωή στα 48 του, συντετριμμένη η οικογένεια
Συγκλονισμένη η πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, η σύντροφος του Βασίλη Ρίζου και ο γιος του, Δημήτρης - Παρόντες Κακλαμάνης, Τσίπρας, Χαρίτσης, Τσακαλώτος, Ζαχαράκη, Δούρου, Σακελλαρίδης - Δείτε φωτογραφίες
Το τελευταίο αντίο στον Βασίλη Ρίζο, τον γιο της Θεανώς Φωτίου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών, είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στο Α΄ Νεκροταφείο.
Η πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εμφανώς συγκινημένη στον αποχαιρετισμό του μονάκριβου γιου της ενώ συγκλονισμένοι ήταν ο γιος του Δημήτρης και η σύντροφός του Μαρία. Πάνω από το φέρετρο είχε τοποθετηθεί ένα κασκόλ της ΑΕΚ ενώ άπαντες χειροκρότησαν κατά την έξοδο από το νεκροταφείο.
Παρόντες στην κηδεία ήταν, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η Νίνα Κασιμάτη, η Ρένα Δούρου, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Νίκος Βούτσης, ο Πάνος Σκουρλέτης, η Πέττη Πέρκα, η Ράνια Σβίγγου, ο Γιάννης Μουζάλας, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο Στέφανος Τζουμάκας ενώ στεφάνια έστειλαν ο Αλέξης Τσίπρας, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς κ.α.
Η πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εμφανώς συγκινημένη στον αποχαιρετισμό του μονάκριβου γιου της ενώ συγκλονισμένοι ήταν ο γιος του Δημήτρης και η σύντροφός του Μαρία. Πάνω από το φέρετρο είχε τοποθετηθεί ένα κασκόλ της ΑΕΚ ενώ άπαντες χειροκρότησαν κατά την έξοδο από το νεκροταφείο.
Παρόντες στην κηδεία ήταν, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η Νίνα Κασιμάτη, η Ρένα Δούρου, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Νίκος Βούτσης, ο Πάνος Σκουρλέτης, η Πέττη Πέρκα, η Ράνια Σβίγγου, ο Γιάννης Μουζάλας, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο Στέφανος Τζουμάκας ενώ στεφάνια έστειλαν ο Αλέξης Τσίπρας, η Δόμνα Μιχαηλίδου, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς κ.α.
Μετά την κηδεία, θα ακολουθήσει αποτέφρωση του Βασίλη Ρόζου στη Ριτσώνα στις 16:30.
Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί να καταθέσει χρήματα στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας (iban: GR9201401420142002001000086).
Ο Βασίλης Ρίζος ήταν πατέρας ενός παιδιού και αρχιτέκτονας στο επάγγελμα και υπέστη ανακοπή στον ύπνο του.
Το 2017-18 υπήρξε συντονιστής της «Αλληλεγγύης για Όλους» με σημαντική συμβολή στον νόμο για τις αγορές «Χωρίς Μεσάζοντες», ενώ το 2019 ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την δημοτική παράταξη «Ανοιχτή Πόλη».
Τα τελευταία χρόνια είχε έντονη δραστηριότητα στον χώρο της Αριστεράς. Ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και έπειτα της Νέας Αριστεράς.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
