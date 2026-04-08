Κινηματογραφική καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός επιχείρησε να πατήσει αστυνομικό

Κινηματογραφική καταδίωξη ενός 44χρονου μεθυσμένου οδηγού σημειώθηκε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης στην περιοχή της Περαίας στη Θεσσαλονίκη.Ολα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον 44χρονο να σταματήσει για έλεγχο στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, όμως αντί να υπακούσει πάτησε γκάζι επιχειρώντας να χτυπήσει με το αυτοκίνητό του τον αστυνομικό.Στην προσπάθειά του να διαφύγει ο 44χρονος, αλβανικής καταγωγής, οδηγούσε επικίνδυνα πραγματοποιώντας αλλεπάλληλες παραβιάσεις ερυθρών σηματοδοτών, έμπαινε με αντίθετη κατεύθυνση σε μονόδρομο και ενεργούσε παραβιάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής. Λίγη ώρα αργότερα ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, εγκαταλείποντας τον τόπο του ατυχήματος.Αφού, τελικά, ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, κατά το έλεγχο τους παρουσίασε πλαστή άδεια οδήγησης και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, επικίνδυνη οδήγηση, πλαστογραφία πιστοποιητικών, απείθεια και για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.