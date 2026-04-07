Πάνω από 600.000 ευρώ η λεία εγκληματικής οργάνωσης, δεκάδες οι τηλεφωνικές απάτες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική
Σε 611.345 ευρώ ανέρχεται σύμφωνα με την Αστυνομία το παράνομο περιουσιακό όφελος εγκληματικής οργάνωσης που έκανε τηλεφωνικές απάτες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Η δράση της οργάνωσης εντοπίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 48χρονη αλλοδαπή, η οποία, όπως προέκυψε συμμετείχε μαζί με άγνωστους συνεργούς της, σε απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, κατοίκων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, με το πρόσχημα τροχαίου ατυχήματος στενού συγγενικού τους προσώπου και την απαίτηση καταβολής χρηματικών ποσών, είτε λόγω άμεσης ανάγκης νοσηλείας του, είτε προς αποφυγή της ποινικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι η κατηγορούμενη, μαζί με τους συνεργούς της είχαν ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με έδρα τη Βουλγαρία, ενώ η δράση τους τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Αύγουστο του 2023, με σκοπό τη διάπραξη απατών σε βάρος ηλικιωμένων.

Ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης τηλεφωνούσε στο υποψήφιο θύμα και χρησιμοποιώντας δραματικούς τόνους, προσποιούνταν τον ιατρό ή τον αστυνομικό.

Στη συνέχεια ενημέρωνε ότι συγγενικό πρόσωπο του θύματος είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσηλευτικό ίδρυμα σε σοβαρή κατάσταση ή ότι ήταν υπαίτιο θανατηφόρου τροχαίου, απαιτώντας την καταβολή χρηματικού ποσού για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ή την αποφυγή ποινικής διαδικασίας ή εγκλεισμού στη φυλακή.

Με αυτόν τον τρόπο, πετύχαιναν να κάμψουν τις αντιστάσεις και να εκμαιεύσουν στοιχεία από το θύμα, όπως το όνομα και το φύλο του συγγενικού προσώπου.

Για να προσθέσουν αληθοφάνεια στις πράξεις τους, άλλα μέλη της εγκληματικής ομάδας, άνδρας ή γυναίκα, ανάλογα με το φύλο του συγγενικού προσώπου του θύματος, παρενέβαιναν στη συνομιλία, προσποιούμενα το συγγενικό πρόσωπο και εκλιπαρούσαν για βοήθεια, δίνοντας την εντύπωση της άμεσης εξέλιξης του περιστατικού.

Όταν τα θύματα πείθονταν, έτερο μέλος που βρισκόταν στο σημείο από όπου πραγματοποιούνταν η κλήση, ενεργοποιούσε συνεργούς, οι οποίοι αναλάμβαναν την παραλαβή χρηματικών ποσών ή και τιμαλφών, είτε από την είσοδο της οικίας είτε από άλλο προκαθορισμένο σημείο.

Μέχρι στιγμής, έχει διακριβωθεί η εμπλοκή της ανωτέρω εγκληματικής ομάδας σε συνολικά 41 περιπτώσεις απατών, εκ των οποίων η μία σε απόπειρα, σε βάρος ηλικιωμένων σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Επισημαίνεται ότι, το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 611.345 ευρώ ενώ αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν επιπλέον 883.100 ευρώ.

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

