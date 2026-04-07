Η σχεδόν... άγνωστη ελληνική παραλία που προτείνεται από το Conde Nast Traveller για μια ξεχωριστή εμπειρία
Ξεχωρίζει για τη λευκή άμμο και τα τιρκουάζ νερά της, σύμφωνα με το γνωστό διεθνές τουριστικό Μέσο

Η Ελλάδα, με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο και εκατοντάδες κατοικημένα αλλά και ακατοίκητα νησιά, εξακολουθεί να προσφέρει αμέτρητες επιλογές για όσους αναζητούν παραλίες μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Σύμφωνα με το Conde Nast Τraveller, πέρα από τις γνωστές ακτές που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών κάθε καλοκαίρι, υπάρχουν λιγότερο προβεβλημένες αμμουδιές που συνδυάζουν απομόνωση, καθαρά νερά και αυθεντική εμπειρία.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Κιμώλου, ανάμεσα σε αυτές προτείνεται η παραλία Πράσσα της Κιμώλου που, όπως αναφέρει το ταξιδιωτικό μέσο, «ξεχωρίζει για τη λευκή άμμο και τα τιρκουάζ νερά της. Το νησί διατηρεί χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, προσφέροντας μια πιο ήσυχη εμπειρία σε σύγκριση με άλλους προορισμούς των Κυκλάδων, ενώ οι παραλίες του παραμένουν λιγότερο πολυσύχναστες».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη παραλία κερδίζει την παγκόσμια αναγνώριση. Ήδη από το 2025 θεωρήθηκε μια από τις καθαρότερες παραλίες από αμερικανικά δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων και το CNN, με μια διάκριση που προβλήθηκε διεθνώς αφού είχε βασιστεί σε πάνω από 2,4 εκατομμύρια κριτικές.
