Συνελήφθη 30χρονος στην Πάτρα με χιλιάδες κροτίδες και πυροτεχνήματα
Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι του περισσότερες από 3.000 κροτίδες και πυροτεχνήματα

Στη σύλληψη 30χρονου άνδρα. που πουλούσε κροτίδες και πυροτεχνήματα, προχώρησαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, 6 Απριλίου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην περιοχή του Ρίου.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από έρευνα σε διαμέρισμα, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν περισσότερες από 3.000 κροτίδες και πυροτεχνήματα, καθώς και ένα πιστόλι κρότου, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

