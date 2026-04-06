Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Συνελήφθη 30χρονος στην Πάτρα με χιλιάδες κροτίδες και πυροτεχνήματα
Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι του περισσότερες από 3.000 κροτίδες και πυροτεχνήματα
Στη σύλληψη 30χρονου άνδρα. που πουλούσε κροτίδες και πυροτεχνήματα, προχώρησαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, 6 Απριλίου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην περιοχή του Ρίου.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από έρευνα σε διαμέρισμα, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν περισσότερες από 3.000 κροτίδες και πυροτεχνήματα, καθώς και ένα πιστόλι κρότου, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα