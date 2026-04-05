Αποκαλύφθηκε το άγαλμα του Αριστοτέλη Ωνάση στο Ελληνικό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το άγαλμα φιλοτέχνησε ο γλύπτης, Θεόδωρος Παπαγιάννης - Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε δίπλα στο θρυλικό Boeing 727 «Mount Olympus» στο Πάρκο της Ολυμπιακής, στο Ελληνικό, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης
Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν σήμερα (5/4) τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Αριστοτέλη Ωνάση στο Πάρκο της Ολυμπιακής, στο Ελληνικό, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης.
Η σημερινή εκδήλωση αποτέλεσε έναν φόρο τιμής σε μία εμβληματική μορφή που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Η πορεία, το όραμα και η διεθνής ακτινοβολία του άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην επιχειρηματική, κοινωνική και ιστορική διαδρομή της χώρας.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε δίπλα στο θρυλικό Boeing 727 «Mount Olympus», ένα αυθεντικό σύμβολο της εποχής του Ωνάση, που σήμερα αποτελεί ιστορικό μνημείο στο Ελληνικό.
Την οργάνωση και την επιμέλεια της εκδήλωσης ανέλαβε ο ΠΟΛΚΕΟΑ (Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας), με πρωτεργάτη τον πρόεδρό του, κ. Βασίλη Τσατσαράγκο, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.
Το «παρών» έδωσε πλήθος κόσμου, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, βουλευτές και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύθηκαν ο δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, για τη συμβολή του στη διάσωση του πολιτισμικού αποτυπώματος του Ελληνικού και της ιστορίας της Ολυμπιακής Αεροπορίας, καθώς και ο Κύπριος επιχειρηματίας και πρόεδρος της Zela Aviation, Ανδρέας Χριστοδουλίδης, ο οποίος έχει συνδεθεί με τη διάσωση της κληρονομιάς του Αριστοτέλη Ωνάση.
Το άγαλμα φιλοτέχνησε ο διακεκριμένος Έλληνας γλύπτης κ. Θεόδωρος Παπαγιάννης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα