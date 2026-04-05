Αποκαλύφθηκε το άγαλμα του Αριστοτέλη Ωνάση στο Ελληνικό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ελληνικό Αριστοτέλης Ωνάσης Άγαλμα

Αποκαλύφθηκε το άγαλμα του Αριστοτέλη Ωνάση στο Ελληνικό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Το άγαλμα φιλοτέχνησε ο γλύπτης, Θεόδωρος Παπαγιάννης - Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε δίπλα στο θρυλικό Boeing 727 «Mount Olympus» στο Πάρκο της Ολυμπιακής, στο Ελληνικό, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης

Αποκαλύφθηκε το άγαλμα του Αριστοτέλη Ωνάση στο Ελληνικό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν σήμερα (5/4) τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Αριστοτέλη Ωνάση στο Πάρκο της Ολυμπιακής, στο Ελληνικό, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Η σημερινή εκδήλωση αποτέλεσε έναν φόρο τιμής σε μία εμβληματική μορφή που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Η πορεία, το όραμα και η διεθνής ακτινοβολία του άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην επιχειρηματική, κοινωνική και ιστορική διαδρομή της χώρας.



Η τελετή πραγματοποιήθηκε δίπλα στο θρυλικό Boeing 727 «Mount Olympus», ένα αυθεντικό σύμβολο της εποχής του Ωνάση, που σήμερα αποτελεί ιστορικό μνημείο στο Ελληνικό.

Αποκαλύφθηκε το άγαλμα του Αριστοτέλη Ωνάση στο Ελληνικό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Την οργάνωση και την επιμέλεια της εκδήλωσης ανέλαβε ο ΠΟΛΚΕΟΑ (Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας), με πρωτεργάτη τον πρόεδρό του, κ. Βασίλη Τσατσαράγκο, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.

Αποκαλύφθηκε το άγαλμα του Αριστοτέλη Ωνάση στο Ελληνικό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο πρόεδρος του ΠΟΛΚΕΟΑ, Βασίλης Τσατσαράγκος

Το «παρών» έδωσε πλήθος κόσμου, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, βουλευτές και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.



Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύθηκαν ο δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, για τη συμβολή του στη διάσωση του πολιτισμικού αποτυπώματος του Ελληνικού και της ιστορίας της Ολυμπιακής Αεροπορίας, καθώς και ο Κύπριος επιχειρηματίας και πρόεδρος της Zela Aviation, Ανδρέας Χριστοδουλίδης, ο οποίος έχει συνδεθεί με τη διάσωση της κληρονομιάς του Αριστοτέλη Ωνάση.

Το άγαλμα φιλοτέχνησε ο διακεκριμένος Έλληνας γλύπτης κ. Θεόδωρος Παπαγιάννης.

Αποκαλύφθηκε το άγαλμα του Αριστοτέλη Ωνάση στο Ελληνικό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Αποκαλύφθηκε το άγαλμα του Αριστοτέλη Ωνάση στο Ελληνικό, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
39 ΣΧΟΛΙΑ

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

