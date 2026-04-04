Οι γίγαντες πλακί στα καλύτερα πιάτα με φασόλια στον κόσμο, η δεκάδα του Taste Atlas
Οι γίγαντες πλακί στα καλύτερα πιάτα με φασόλια στον κόσμο, η δεκάδα του Taste Atlas
Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η πορτογαλική «σούπα της πέτρας»
Νέα διάκριση για την ελληνική κουζίνα καταγράφει η νέα λίστα του Taste Atlas με τα καλύτερα πιάτα με φασόλια παγκοσμίως, όπου οι γίγαντες πλακί εξασφαλίζουν θέση στην κορυφαία δεκάδα.
Συγκεκριμένα, το ελληνικό πιάτο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση με βαθμολογία 4,2 αστέρια. Όπως σημειώνει ο γαστρονομικός οδηγός, «αυτό το κλασικό ελληνικό πιάτο αποτελείται από μεγάλα λευκά φασόλια που μαγειρεύονται και στη συνέχεια ψήνονται σε μια γευστική σάλτσα ντομάτας, η οποία συνήθως αρωματίζεται με διάφορα βότανα, όπως ρίγανη, μαϊντανός και μέντα. Για την παρασκευή του πιάτου χρησιμοποιείται μια αυθεντική ελληνική ποικιλία φασολιών που χαρακτηρίζεται από το μεγάλο της μέγεθος, εξ ου και το όνομα. Οι γιγάντες πλακί μπορούν να απολαυστούν ως κύριο πιάτο, αλλά είναι επίσης ένας συνηθισμένος μεζές που σερβίρεται με ψωμί ως συνοδευτικό».
Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η πορτογαλική «σούπα της πέτρας» (Sopa da pedra), ένα ιδιαίτερα πλούσιο πιάτο που συνδυάζει φασόλια με διάφορα είδη κρέατος, όπως λουκάνικα, πανσέτα και άλλα υλικά, συνοδευόμενα από λαχανικά. Σύμφωνα με την παράδοση, η συνταγή συνδέεται με έναν θρύλο για έναν μοναχό που κατάφερε να δημιουργήσει ένα θρεπτικό γεύμα ξεκινώντας μόνο με νερό και… μια πέτρα.
Παράλληλα, παρουσία έχει και η φασολάδα, η οποία κατατάσσεται στην 33η θέση με 3,9 αστέρια. Το Taste Atlas γράφει πως πρόκειται για μια απλή παραδοσιακή ελληνική και κυπριακή σούπα «που παρασκευάζεται από αποξηραμένα λευκά φασόλια, τα οποία περιχύνονται με ελαιόλαδο και τρώγονται μαζί με λαχανικά και βότανα, όπως κρεμμύδια, σέλινο και ντομάτες. Το πιάτο είναι θρεπτικό και θυμίζει την αρχαιότητα, καθώς το κριθάρι, οι ελιές και τα φασόλια ήταν οι τρεις καλλιέργειες που τροφοδοτούσαν τους στρατούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η φασολάδα τρώγεται όλο το χρόνο, αλλά παραδοσιακά καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής, όταν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τηρούν τη νηστεία. Το όνομα “φασολάδα” προέρχεται από τη λέξη “φασόλια”, εξ ου και το όνομα αυτής της υγιεινής και γευστικής εναλλακτικής λύσης στα πιάτα με κρέας. Σύμφωνα με έναν μύθο, δημιουργήθηκε όταν ο Θησέας πήγε να σκοτώσει τον Μινώταυρο και στο δρόμο του, σταμάτησε για να προσφέρει θυσία στον Απόλλωνα, υποσχόμενος ότι, αν σκότωνε τον Μινώταυρο, θα έδινε στον Απόλλωνα μερικά κλαδιά ελιάς διακοσμημένα με φρούτα. Όταν επέστρεψε, δεν είχε μείνει φαγητό στο πλοίο, οπότε ο Θησέας και οι σύντροφοί του μάζεψαν ό,τι μπορούσαν να βρουν και το μαγείρεψαν σε μια νόστιμη σούπα, δημιουργώντας τη φασολάδα. Ένα φθηνό και νόστιμο πιάτο, η φασολάδα συνοδεύεται συχνά από ψωμί, φέτα και ελιές».
Συγκεκριμένα, το ελληνικό πιάτο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση με βαθμολογία 4,2 αστέρια. Όπως σημειώνει ο γαστρονομικός οδηγός, «αυτό το κλασικό ελληνικό πιάτο αποτελείται από μεγάλα λευκά φασόλια που μαγειρεύονται και στη συνέχεια ψήνονται σε μια γευστική σάλτσα ντομάτας, η οποία συνήθως αρωματίζεται με διάφορα βότανα, όπως ρίγανη, μαϊντανός και μέντα. Για την παρασκευή του πιάτου χρησιμοποιείται μια αυθεντική ελληνική ποικιλία φασολιών που χαρακτηρίζεται από το μεγάλο της μέγεθος, εξ ου και το όνομα. Οι γιγάντες πλακί μπορούν να απολαυστούν ως κύριο πιάτο, αλλά είναι επίσης ένας συνηθισμένος μεζές που σερβίρεται με ψωμί ως συνοδευτικό».
Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η πορτογαλική «σούπα της πέτρας» (Sopa da pedra), ένα ιδιαίτερα πλούσιο πιάτο που συνδυάζει φασόλια με διάφορα είδη κρέατος, όπως λουκάνικα, πανσέτα και άλλα υλικά, συνοδευόμενα από λαχανικά. Σύμφωνα με την παράδοση, η συνταγή συνδέεται με έναν θρύλο για έναν μοναχό που κατάφερε να δημιουργήσει ένα θρεπτικό γεύμα ξεκινώντας μόνο με νερό και… μια πέτρα.
Παράλληλα, παρουσία έχει και η φασολάδα, η οποία κατατάσσεται στην 33η θέση με 3,9 αστέρια. Το Taste Atlas γράφει πως πρόκειται για μια απλή παραδοσιακή ελληνική και κυπριακή σούπα «που παρασκευάζεται από αποξηραμένα λευκά φασόλια, τα οποία περιχύνονται με ελαιόλαδο και τρώγονται μαζί με λαχανικά και βότανα, όπως κρεμμύδια, σέλινο και ντομάτες. Το πιάτο είναι θρεπτικό και θυμίζει την αρχαιότητα, καθώς το κριθάρι, οι ελιές και τα φασόλια ήταν οι τρεις καλλιέργειες που τροφοδοτούσαν τους στρατούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η φασολάδα τρώγεται όλο το χρόνο, αλλά παραδοσιακά καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής, όταν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τηρούν τη νηστεία. Το όνομα “φασολάδα” προέρχεται από τη λέξη “φασόλια”, εξ ου και το όνομα αυτής της υγιεινής και γευστικής εναλλακτικής λύσης στα πιάτα με κρέας. Σύμφωνα με έναν μύθο, δημιουργήθηκε όταν ο Θησέας πήγε να σκοτώσει τον Μινώταυρο και στο δρόμο του, σταμάτησε για να προσφέρει θυσία στον Απόλλωνα, υποσχόμενος ότι, αν σκότωνε τον Μινώταυρο, θα έδινε στον Απόλλωνα μερικά κλαδιά ελιάς διακοσμημένα με φρούτα. Όταν επέστρεψε, δεν είχε μείνει φαγητό στο πλοίο, οπότε ο Θησέας και οι σύντροφοί του μάζεψαν ό,τι μπορούσαν να βρουν και το μαγείρεψαν σε μια νόστιμη σούπα, δημιουργώντας τη φασολάδα. Ένα φθηνό και νόστιμο πιάτο, η φασολάδα συνοδεύεται συχνά από ψωμί, φέτα και ελιές».
Τα 10 καλύτερα πιάτα με φασόλια:
- Sopa da pedra, Πορτογαλία
- Feijão tropeiro, Βραζιλία
- Sopa Tarasca, Μεξικό
- Tutu de feijão, Βραζιλία
- Γίγαντες πλακί, Ελλάδα
- Piyaz, Τουρκία
- Feijoada, Βραζιλία
- Ful medames, Σαουδική Αραβία
- Jókai bableves, Ουγγαρία
- Fasole cu cârnați, Ρουμανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα