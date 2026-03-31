Θεοδωρόπουλος: Μη λέμε ότι αντιστάθηκε ο λαός μαζικά στη χούντα, έπεσε από τη βλακεία των ανθρώπων που τη διαχειρίζονταν
Η αγιοποίηση της αντίστασης μετά τη χούντα έγινε είτε εκ του πονηρού είτε από αφέλεια γιατί έχουμε ανάγκη τους ήρωες, είπε ο συγγραφέας
Την άποψη ότι «τη χούντα δεν την έριξε ο λαός, έπεσε από ενδόρρηξη, από βλακεία των ανθρώπων που τη διαχειρίζονταν και από την τραγωδία με την Κύπρο» εξέφρασε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος.
Με αφορμή την εμπειρία του ως μαθητής στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας οπότε εκτός από τη σχολική εφημερίδα στην οποία ήταν αρχισυντάκτης, τύπωνε και προκηρύξεις στον πολύγραφο, είπε στο Action 24 ότι «αυτή η εμπειρία επηρέασε την πορεία μου γιατί με βοήθησε να συνειδητοποιήσω ότι όλα αυτά έχουν και κάτι γελοίο μέσα μου».
«Για να τα πούμε χοντρά δεν υπήρξε αυτό που λέμε αντίσταση στη χούντα. Η χούντα ήρθε, κάθισε πάνω στα κεφάλια μας, η ελληνική κοινωνία την αποδέχθηκε σε μεγάλο βαθμό, υπήρξαν ορισμένοι που αντιστάθηκαν με κίνδυνο της ζωή τους, υπήρξαν άνθρωποι που θυσίασαν τη ζωή τους αλλά μη λέμε ότι αντιστάθηκε ο λαός μαζικά στη χούντα. Τη χούντα δεν την έριξε ο λαός, έπεσε από ενδόρρηξη, από βλακεία των ανθρώπων που τη διαχειρίζονταν και από την τραγωδία στην Κύπρο. Η αγιοποίηση της αντίστασης μετά τη χούντα αν δεν είναι εκ του πονηρού γιατί πολλοί την εκμεταλλεύτηκαν, έγιναν υπουργοί και απόκτησαν σοφέρ για να τους ανοίγει την πόρτα, άλλοι το έκαναν από αφέλεια γιατί έχουμε ανάγκη από ήρωες, μας λείπουν και όπου μπορούμε προσπαθούμε να τους κατασκευάσουμε»
Ερωτηθείς στη συνέχεια για την κατάσταση στην εκπαίδευση, ο Τάκης Θεοδωρόπουλος είπε «φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο για να αλλάξει η εκπαίδευση των παιδιών γιατί δεν υπάρχει το έμψυχο υλικό. Οι περισσότεροι καθηγητές είναι άνθρωποι του συστήματος. Σου λένε "να κάτσω να διαβάσω όλο "Το αμάρτημα της μητρός μου" του Βιζυηνού για να τον διδάξω; Έχω εδώ τον τυφλοσούρτη, τα εξετάζω σε αυτά και τελειώνει"».
«Στη γενιά μου στη φιλοσοφική έμπαιναν οι καλύτεροι μαθητές, τώρα μπαίνεις με βάση κάτω του 10. Είναι παράλογο, δεν είναι λογικό και για τους ίδιους. Πηγαίνουν και βασανίζονται με κάτι που δεν τους ενδιαφέρει» κατέληξε ο συγγραφέας.
