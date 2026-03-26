Ηλικιωμένος στο Βόλο έπεσε σε φρεάτιο και πέρασε εκεί όλη τη νύχτα, εντοπίστηκε σώος

Γερή κράση αποδείχτηκε ένας ηλικιωμένος περίπου 80 ετών
, ο οποίος πέρασε ολόκληρη τη νύχτα μέσα σε φρεάτιο βάθους 1,5 μέτρων στον Βόλο
, αφού έχασε τον δρόμο του κατά τη διάρκεια απογευματινού περιπάτου.
Ο ηλικιωμένος βγήκε το απόγευμα της Τετάρτης από το σπίτι του στον Δρυμώνα για να περπατήσει, όμως βρέθηκε εκτός οικισμού, στη διασταύρωση για την Παναγία Ξενιά, όπου κάτω από άγνωστες συνθήκες έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε φρεάτιο βάθους 1,5 μέτρων,
σύμφωνα με το e-thessalia.gr
.
Καθώς οι ώρες περνούσαν και ο 80χρονος δεν επέστρεφε στο σπίτι, η οικογένειά του ανησύχησε, ιδιαίτερα επειδή αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Ενημερώθηκε η Αστυνομία, ενώ ξεκίνησαν άτυπες έρευνες με τη συνδρομή δύο πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Δρυμώνα. Οι έρευνες διακόπηκαν λόγω σκοταδιού και συνεχίστηκαν το πρωί με τη συμμετοχή και της ΕΜΑΚ.
Τελικά, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε γύρω στις 11:30 το πρωί
της Πέμπτης 26 Μαρτίου, μέσα στο φρεάτιο, το οποίο βρίσκεται κοντά στον δρόμο, εξαντλημένος αλλά σε καλή κατάσταση, φέροντας μόνο ορισμένες εκδορές, παρά το γεγονός ότι πέρασε όλη τη νύχτα εγκλωβισμένος.
Συγγενείς που συμμετείχαν στις έρευνες τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού για προληπτικές εξετάσεις.