Εξιχνιάστηκε ληστεία με λεία 200.000 ευρώ στο Κολωνάκι, συνελήφθη 54χρονη
Εξιχνιάστηκε ληστεία με λεία 200.000 ευρώ στο Κολωνάκι, συνελήφθη 54χρονη

Οι δράστες μπήκαν στο διαμέρισμα της ηλικιωμένης από την μπαλκονόπορτα φορώντας κουκούλες full-face ενώ της έδεσαν τα χέρια και τα πόδια με κολλητική ταινία

Εξιχνιάστηκε ληστεία με λεία 200.000 ευρώ στο Κολωνάκι, συνελήφθη 54χρονη
Εξιχνιάστηκε ληστεία σε σπίτι ηλικιωμένης στο Κολωνάκι, όπου οι δράστες την φίμωσαν και της άρπαξαν κοσμήματα αξίας τουλάχιστον 200.000 ευρώ και μετρητά. Συνελήφθη μία 54χρονη και στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τέσσερις αλλοδαποί.

Ήταν το πρωί της 9ης Φεβρουαρίου όταν δύο δράστες με τη βοήθεια τριών συνεργών μπήκαν στο διαμέρισμα του έκτου ορόφου από μπαλκονόπορτα φορώντας κουκούλες full-face και ακινητοποίησαν την ηλικιωμένη.

Στη συνέχεια της έδεσαν τα χέρια και τα πόδια με κολλητική ταινία, ερεύνησαν τους χώρους του σπιτιού αφαιρώντας κοσμήματα αξίας άνω των 200.000 ευρώ και χρηματικό ποσό και διέφυγαν.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών μετά από ενδελεχή προανάκριση και ειδικές ανακριτικές πράξεις ταυτοποίησε τους πέντε δράστες της ληστείας και εντόπισε την 54χρονη αλλοδαπή και τη συνέλαβε.

Μετά από έρευνα στο σπίτι της βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

  1. πλήθος κοσμημάτων,
  2. πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων,
  3. επτά σχοινιά αναρρίχησης,
  4. βεντούζα αποκόλλησης τζαμιών,
  5. GPS tracker,
  6. αυτοσχέδιος ηλεκτρονικός μηχανισμός κρυφής παρακολούθησης,
  7. φωσφορίζον γιλέκο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για την κατόπτευση του χώρου,
  8. ναρκωτικά δισκία,
  9. δύο «επιχειρησιακά» οχήματα 
  10. το χρηματικό ποσό των 1.485 ευρώ

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε βάρος των δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση ληστεία κατά συναυτουργία, συνέργεια σε ληστεία και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Εξιχνιάστηκε ληστεία με λεία 200.000 ευρώ στο Κολωνάκι, συνελήφθη 54χρονη
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

