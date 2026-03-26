Εξιχνιάστηκε ληστεία με λεία 200.000 ευρώ στο Κολωνάκι, συνελήφθη 54χρονη
Οι δράστες μπήκαν στο διαμέρισμα της ηλικιωμένης από την μπαλκονόπορτα φορώντας κουκούλες full-face ενώ της έδεσαν τα χέρια και τα πόδια με κολλητική ταινία
Εξιχνιάστηκε ληστεία σε σπίτι ηλικιωμένης στο Κολωνάκι, όπου οι δράστες την φίμωσαν και της άρπαξαν κοσμήματα αξίας τουλάχιστον 200.000 ευρώ και μετρητά. Συνελήφθη μία 54χρονη και στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τέσσερις αλλοδαποί.
Ήταν το πρωί της 9ης Φεβρουαρίου όταν δύο δράστες με τη βοήθεια τριών συνεργών μπήκαν στο διαμέρισμα του έκτου ορόφου από μπαλκονόπορτα φορώντας κουκούλες full-face και ακινητοποίησαν την ηλικιωμένη.
Στη συνέχεια της έδεσαν τα χέρια και τα πόδια με κολλητική ταινία, ερεύνησαν τους χώρους του σπιτιού αφαιρώντας κοσμήματα αξίας άνω των 200.000 ευρώ και χρηματικό ποσό και διέφυγαν.
Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών μετά από ενδελεχή προανάκριση και ειδικές ανακριτικές πράξεις ταυτοποίησε τους πέντε δράστες της ληστείας και εντόπισε την 54χρονη αλλοδαπή και τη συνέλαβε.
Μετά από έρευνα στο σπίτι της βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:
- πλήθος κοσμημάτων,
- πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων,
- επτά σχοινιά αναρρίχησης,
- βεντούζα αποκόλλησης τζαμιών,
- GPS tracker,
- αυτοσχέδιος ηλεκτρονικός μηχανισμός κρυφής παρακολούθησης,
- φωσφορίζον γιλέκο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για την κατόπτευση του χώρου,
- ναρκωτικά δισκία,
- δύο «επιχειρησιακά» οχήματα
- το χρηματικό ποσό των 1.485 ευρώ
Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σε βάρος των δραστών σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση ληστεία κατά συναυτουργία, συνέργεια σε ληστεία και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
