Κύπρος: Τα οκτώ μέτρα που ανακοίνωσε ο Χριστοδουλίδης για τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν
ΕΛΛΑΔΑ
Κύπρος Νίκος Χριστοδουλίδης Μέτρα

1 ΣΧΟΛΙΟ
Πακέτο οκτώ μέτρων σε μια σειρά από τομείς, περιλαμβανομένου του ηλεκτρισμού, των καυσίμων, του ΦΠΑ σε τρόφιμα, της γεωργίας, των μεταφορών και του τουρισμού, για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ όπως δήλωσε σε οπτικογραφημένο μήνυμά του μετά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, η οικονομική σταθερότητα αποτελεί εθνική ασφάλεια. Δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά τα όποια φαινόμενα αισχροκέρδειας, πρόσθεσε.

Το συνολικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων μέτρων που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ, είπε.

Τα μέτρα αφορούν σε μείωση από την 1η Μαΐου 2026 μέχρι την 31η Μαρτίου 2027 περαιτέρω του συντελεστή ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, στο 5% για όλους τους οικιακούς καταναλωτές, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο 2026, κατά 8,33 σεντ το λίτρο, σε μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε κρέας, πουλερικά και ψάρια από 1η Απριλίου 2026 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 - τα προϊόντα αυτά προστίθενται στα ήδη υφιστάμενα με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, φρούτα και λαχανικά, και σε απόφαση για μη επιβολή της Πράσινης Φορολογίας στα καύσιμα, που θα επιβάρυνε επιπλέον το κόστος καυσίμων, κατά 9 σεντ το λίτρο.

Αφορούν ακόμη σε επιδότηση 30% των απολαβών των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, για μονάδες και τουριστικά καταλύματα που θα είναι σε λειτουργία για όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου μέχρι τις 30 Απριλίου 2026, σε σχέδιο για περαιτέρω στήριξη αεροπορικών εταιρειών για διασφάλιση της απρόσκοπτης σύνδεσης της χώρας με σημαντικούς προορισμούς προσέλκυσης τουριστών, σε σχέδιο επιδότησης για τους αγρότες για αγορά λιπασμάτων με κάλυψη 15% του κόστους, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και σχέδιο επιδότησης για τους αγρότες για γεωργικά εφόδια, με κάλυψη 15% του κόστους αγοράς, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

«Όπως λάβαμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και αξιοποιήσαμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο για τη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας και των πολιτών, το ίδιο πράττουμε και σε ό,τι αφορά την ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας, των πολιτών και των επιχειρήσεων», είπε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

