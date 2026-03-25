Έσκισαν τον ουρανό της Αθήνας Rafale, Mirage, ελικόπτερα και Canadair, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Έσκισαν τον ουρανό της Αθήνας Rafale, Mirage, ελικόπτερα και Canadair, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κάποια από τα μαχητικά πέταξαν σε σχετικά χαμηλό ύψος προκαλώντας ανατριχίλα σε όσους πήγαν στο κέντρο της Αθήνας
Ξεχωριστές στιγμές σε όσους βρέθηκαν ανήμερα της 25ης Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας για να παρακολουθήσουν τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση χάρισαν τα μαχητικά αεροσκάφη, τα ελικόπτερα, τα μεταγωγικά και τα πυροσβεστικά που πέταξαν στον ουρανό της πρωτεύουσας.
Κάποια από τα μαχητικά πέταξαν, μάλιστα, σε σχετικά χαμηλό ύψος προκαλώντας ανατριχίλα σε όσους πήγαν στην πλατεία Συντάγματος και γύρω δρόμους.
Κάποιες από τις διελεύσεις συνδυάστηκαν με την παρέλαση των σπουδαστών της Σχολής Ευελπίδων και άλλων σωμάτων.
Στη φετινή στρατιωτική παρέλαση πέταξαν, μεταξύ άλλων, Rafale, Mirage 2000-5, ελικόπτερα Απάτσι, C-130 και Canadair.
Κάποια από τα μαχητικά πέταξαν, μάλιστα, σε σχετικά χαμηλό ύψος προκαλώντας ανατριχίλα σε όσους πήγαν στην πλατεία Συντάγματος και γύρω δρόμους.
Κάποιες από τις διελεύσεις συνδυάστηκαν με την παρέλαση των σπουδαστών της Σχολής Ευελπίδων και άλλων σωμάτων.
Στη φετινή στρατιωτική παρέλαση πέταξαν, μεταξύ άλλων, Rafale, Mirage 2000-5, ελικόπτερα Απάτσι, C-130 και Canadair.
Παράλληλα ο φωτογραφικός κατέγραψε μοναδικά καρέ με τα αεροσκάφη να πετούν στον αττικό ουρανό έχοντας ως φόντο την Ακρόπολη
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
