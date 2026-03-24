Πάτρα: Ένας 17χρονος ξυλοκόπησε 16χρονο γιατί τον... κοίταξε περίεργα
Το περιστατικό που συνέβη στην πλατεία πλησίον του ιερού ναού Παναγίας Αλεξιωτίσσης, το βράδυ της Κυριακής 22 Μαρτίου
Η συνάντηση δυο εφήβων ηλικίας 17 και 16 ετών σε πλατεία στην Πάτρα, έλαβε δυσάρεστη τροπή, όταν ο πρώτος κινήθηκε απειλητικά προς τον δεύτερο και τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.
Αιτία της της επίθεσης στον 16χρονο, σύμφωνα με πληροφορίες του Patrapress.gr, φέρεται πως ήταν ένα βλέμμα που εξέλαβε ως «περιέργο» ο δράστης.
Για το περιστατικό που συνέβη στην πλατεία πλησίον του ιερού ναού Παναγίας Αλεξιωτίσσης, το βράδυ της Κυριακής 22 Μαρτίου, συνελήφθη ο 17χρονος από αστυνομικούς της Αμεσης Δράσης που περιπολούσαν στην περιοχή.
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση της εποπτείας του και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Ο ανήλικος αφέθηκε ελεύθερος με εισαγγελική εντολή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα