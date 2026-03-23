Γκιλφόιλ από τον Πειραιά: Αμερικανικοί σαρωτές ασφαλείας στο λιμάνι
Η πρέσβης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την εγκατάσταση αμερικανικών σαρωτών στο λιμάνι με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της διαφάνειας
Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε την Δευτέρα 23/03 η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ όπου όπως ανακοινώθηκε θα χρησιμοποιούνται αμερικανικοί σαρωτές ασφαλείας.
«Σήμερα, είχα την τιμή να γίνω μάρτυρας ενός ιστορικού γεγονότος, καθώς εφαρμόζονται πρωτοποριακές τεχνολογικές λύσεις από τις ΗΠΑ για την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων της Ελλάδας», σημείωσε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο «Χ».
«Το λιμάνι του Πειραιά θα χρησιμοποιήσει μια νέα σειρά αμερικανικών σαρωτών ασφαλείας, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια και διαφάνεια στο λιμάνι», ανέφερε.
«Συγχαρητήρια στην Ελλάδα και στη Viken για αυτή τη φανταστική εξέλιξη!», πρόσθεσε.
Today, I was honored to witness history being made as leading-edge U.S. technology solutions are being deployed to advance Greece's border security. The Port of Piraeus will be using a new suite of U.S. security scanners, which will ensure greater safety and transparency at the… pic.twitter.com/G5bId1aSMC— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) March 23, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
