Γκιλφόιλ από τον Πειραιά: Αμερικανικοί σαρωτές ασφαλείας στο λιμάνι
ΕΛΛΑΔΑ
Η πρέσβης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την εγκατάσταση αμερικανικών σαρωτών στο λιμάνι με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της διαφάνειας

Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε την Δευτέρα 23/03 η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ όπου όπως ανακοινώθηκε θα χρησιμοποιούνται αμερικανικοί σαρωτές ασφαλείας.

«Σήμερα, είχα την τιμή να γίνω μάρτυρας ενός ιστορικού γεγονότος, καθώς εφαρμόζονται πρωτοποριακές τεχνολογικές λύσεις από τις ΗΠΑ για την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων της Ελλάδας», σημείωσε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Το λιμάνι του Πειραιά θα χρησιμοποιήσει μια νέα σειρά αμερικανικών σαρωτών ασφαλείας, οι οποίοι θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια και διαφάνεια στο λιμάνι», ανέφερε.

«Συγχαρητήρια στην Ελλάδα και στη Viken για αυτή τη φανταστική εξέλιξη!», πρόσθεσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης