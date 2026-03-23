Κλείνει ο Περιφερειακός της Θεσσαλονίκης το βράδυ της Πέμπτης στο ρεύμα προς ανατολικά
Κλείνει ο Περιφερειακός της Θεσσαλονίκης το βράδυ της Πέμπτης στο ρεύμα προς ανατολικά
Οι περιορισμοί θα τεθούν σε ισχύ από τις 23:00 το βράδυ έως τις 05:00 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας
Σε πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο, προχωρούν οι αρχές την Πέμπτη 26 Μαρτίου.
Οι περιορισμοί θα τεθούν σε ισχύ από τις 23:00 το βράδυ έως τις 05:00 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, προκειμένου να εκτελεστούν προγραμματισμένες εργασίες στο οδικό δίκτυο.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η διακοπή της κυκλοφορίας θα αφορά το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς τα ανατολικά θα εκτρέπονται υποχρεωτικά από την έξοδο στο ύψος του καταστήματος «Σκλαβενίτης».
Παράλληλα στο πλαίσιο των ρυθμίσεων θα παραμείνει κλειστή και η ράμπα εισόδου στην Περιφερειακή Οδό που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων. Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με την πληροφοριακή σήμανση που θα τοποθετηθεί και τις υποδείξεις της Τροχαίας.
Οι περιορισμοί θα τεθούν σε ισχύ από τις 23:00 το βράδυ έως τις 05:00 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, προκειμένου να εκτελεστούν προγραμματισμένες εργασίες στο οδικό δίκτυο.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η διακοπή της κυκλοφορίας θα αφορά το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς τα ανατολικά θα εκτρέπονται υποχρεωτικά από την έξοδο στο ύψος του καταστήματος «Σκλαβενίτης».
Παράλληλα στο πλαίσιο των ρυθμίσεων θα παραμείνει κλειστή και η ράμπα εισόδου στην Περιφερειακή Οδό που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων. Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με την πληροφοριακή σήμανση που θα τοποθετηθεί και τις υποδείξεις της Τροχαίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα