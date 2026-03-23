Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πλατεία στην Πάτρα, συνελήφθη 17χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Ξυλοδαρμός Πάτρα

Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πλατεία στην Πάτρα, συνελήφθη 17χρονος

Ο 17χρονος τραυμάτισε τον 16χρονο μαθητή στο κεφάλι

Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου σε πλατεία στην Πάτρα, συνελήφθη 17χρονος
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ακόμη περιστατικό βίας με θύμα έναν ανήλικο καταγράφηκε το βράδυ στην Πάτρα, όταν 17χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε 16χρονο μαθητή σε πλατεία της πόλης, τραυματίζοντάς τον με χτύπημα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο ανήλικος δράστης προσέγγισε τον 16χρονο και του προκάλεσε σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με γροθιά. Το επεισόδιο κινητοποίησε άμεσα την Αστυνομία, με αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, που βρίσκονταν στην περιοχή, να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τον 17χρονο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ την προανακριτική διαδικασία έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Πηγή: pelop
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης: Πώς η κυκλική οικονομία γίνεται πράξη στον Όμιλο ΔΕΗ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμέλιο της στρατηγικής του Ομίλου ΔΕΗ. Σε ένα ενεργειακό περιβάλλον που μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και η ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης