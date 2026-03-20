Πρωτοβουλία πολιτών κατά του δήμου Αίγινας: Ασφαλιστικά μέτρα για το νερό από τις γεωτρήσεις
Πρωτοβουλία πολιτών κατά του δήμου Αίγινας: Ασφαλιστικά μέτρα για το νερό από τις γεωτρήσεις
Η δικάσιμος έχει οριστεί για την προσεχή Τρίτη στο Πρωτοδικείο Πειραιά – Η ΠΑΚΟΕ μαζί με πολίτες κάνουν λόγο για άκρως επικίνδυνο νερό και ζητούν να σταματήσει η παροχή του
Στα δικαστήρια αναμένεται να κριθούν τα ζητήματα της υδροδότησης της Αίγινας από γεωτρήσεις, μετά τη βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό, τον περασμένο Δεκέμβριο.
Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) μαζί με 10 ενεργούς πολίτες και την Πρωτοβουλία Πολιτών Αίγινας, κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά. Η δικάσιμος έχει οριστεί για την προσεχή Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 στις 11:00 στο Πρωτοδικείο Πειραιά, με τους προσφεύγοντες να απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες.
Οι προσφεύγοντες ζητούν με τα ασφαλιστικά μέτρα τη διακοπή της παροχής του νερού των τοπικών γεωτρήσεων προς το δίκτυο ύδρευσης του νησιού, την εξασφάλιση καθαρού πόσιμου νερού με εναλλακτικό τρόπο και την άμεση επίσπευση των εργασιών αποκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού.
Σύμφωνα με τους πολίτες, αν και το νησί έχει κηρυχθεί σε κατάσταση ανάγκης έως τις 11 Μαΐου 2026, οι καθυστερήσεις στην αποκατάσταση του προβλήματος στον υποθαλάσσιο αγωγό παραμένουν αδικαιολόγητες.
Σε δελτίο που εξέδωσε, η ΠΑΚΟΕ αναφέρει ότι το πρόβλημα επιδεινώθηκε μετά τη βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό στις 16 Δεκεμβρίου 2025. Ο Δήμος, υποστηρίζει, αντί να προστατεύσει τους 15.000 κατοίκους, επέλεξε την υδροδότηση μέσω γεωτρήσεων, παρέχοντας νερό που χαρακτηρίζεται ως «άκρως επικίνδυνο».
Η ΠΑΚΟΕ επικαλείται τις εργαστηριακές αναλύσεις που διενήργησε στις 21 Φεβρουαρίου 2026, από τις οποίες προκύπτουν:
Μικροβιακό Φορτίο: Ανίχνευση κολοβακτηριδίων και εντερόκοκκων σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα νόμιμα όρια.
Εισροή Θαλασσινού Νερού: Τρομακτικές υπερβάσεις σε χλωριόντα και ηλεκτρική αγωγιμότητα.
Απουσία Χλωρίωσης: Διαπιστώθηκε πλήρης έλλειψη υπολειμματικού χλωρίου, καθιστώντας το δίκτυο ευάλωτο σε παθογόνους μικροοργανισμούς.
Όπως υποστηρίζει, στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν καταγεγραμμένες αναφορές πολιτών για δερματικά και οφθαλμολογικά προβλήματα, καθώς και περιστατικά λοιμώξεων και γαστρεντερίτιδας που συνδέονται άμεσα με τη χρήση του νερού, αλλά και φθορές και σε μηχανήματα.
«Στις 24 Μαρτίου 2026 κρίνεται το δικαίωμα 15.000 ανθρώπων στη ζωή και την αξιοπρέπεια», καταλήγει το ΠΑΚΟΕ, υπογραμμίζοντας ότι η επίκληση της «Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης» δεν μπορεί να αποτελεί μανδύα για τη δηλητηρίαση των πολιτών.
Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) μαζί με 10 ενεργούς πολίτες και την Πρωτοβουλία Πολιτών Αίγινας, κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά. Η δικάσιμος έχει οριστεί για την προσεχή Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 στις 11:00 στο Πρωτοδικείο Πειραιά, με τους προσφεύγοντες να απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα στους πολίτες.
Οι προσφεύγοντες ζητούν με τα ασφαλιστικά μέτρα τη διακοπή της παροχής του νερού των τοπικών γεωτρήσεων προς το δίκτυο ύδρευσης του νησιού, την εξασφάλιση καθαρού πόσιμου νερού με εναλλακτικό τρόπο και την άμεση επίσπευση των εργασιών αποκατάστασης του υποθαλάσσιου αγωγού.
Σύμφωνα με τους πολίτες, αν και το νησί έχει κηρυχθεί σε κατάσταση ανάγκης έως τις 11 Μαΐου 2026, οι καθυστερήσεις στην αποκατάσταση του προβλήματος στον υποθαλάσσιο αγωγό παραμένουν αδικαιολόγητες.
Τι υποστηρίζει η ΠΑΚΟΕ
Σε δελτίο που εξέδωσε, η ΠΑΚΟΕ αναφέρει ότι το πρόβλημα επιδεινώθηκε μετά τη βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό στις 16 Δεκεμβρίου 2025. Ο Δήμος, υποστηρίζει, αντί να προστατεύσει τους 15.000 κατοίκους, επέλεξε την υδροδότηση μέσω γεωτρήσεων, παρέχοντας νερό που χαρακτηρίζεται ως «άκρως επικίνδυνο».
Η ΠΑΚΟΕ επικαλείται τις εργαστηριακές αναλύσεις που διενήργησε στις 21 Φεβρουαρίου 2026, από τις οποίες προκύπτουν:
Μικροβιακό Φορτίο: Ανίχνευση κολοβακτηριδίων και εντερόκοκκων σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα νόμιμα όρια.
Εισροή Θαλασσινού Νερού: Τρομακτικές υπερβάσεις σε χλωριόντα και ηλεκτρική αγωγιμότητα.
Απουσία Χλωρίωσης: Διαπιστώθηκε πλήρης έλλειψη υπολειμματικού χλωρίου, καθιστώντας το δίκτυο ευάλωτο σε παθογόνους μικροοργανισμούς.
Όπως υποστηρίζει, στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν καταγεγραμμένες αναφορές πολιτών για δερματικά και οφθαλμολογικά προβλήματα, καθώς και περιστατικά λοιμώξεων και γαστρεντερίτιδας που συνδέονται άμεσα με τη χρήση του νερού, αλλά και φθορές και σε μηχανήματα.
«Στις 24 Μαρτίου 2026 κρίνεται το δικαίωμα 15.000 ανθρώπων στη ζωή και την αξιοπρέπεια», καταλήγει το ΠΑΚΟΕ, υπογραμμίζοντας ότι η επίκληση της «Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης» δεν μπορεί να αποτελεί μανδύα για τη δηλητηρίαση των πολιτών.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
