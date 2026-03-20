Σε 15 χρόνια μετατράπηκαν τα ισόβια στον γιο καθηγητή του ΕΜΠ για τη δολοφονία 26χρονου στις Σπέτσες το 2020
Σε κάθειρξη 15 ετών μετατράπηκε η ποινή των ισοβίων που είχε επιβληθεί πρωτόδικα στον 27χρονο γιο, γνωστού καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για το θάνατο του 26χρονου Γρηγόρη Θυμαρά στις Σπέτσες, το Νοέμβριο του 2020.
Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πειραιά μετέτρεψε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, χωρίς να του αναγνωρίσει κάποιο ελαφρυντικό, ενώ μετά την έκδοση της απόφασης ο κατηγορούμενος επέστρεψε στις φυλακές για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.
Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πειραιά μετέτρεψε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, χωρίς να του αναγνωρίσει κάποιο ελαφρυντικό, ενώ μετά την έκδοση της απόφασης ο κατηγορούμενος επέστρεψε στις φυλακές για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.
«Η σημερινή απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Πειραιά δημιουργεί συναισθήματα απόλυτης ικανοποίησης στον κατηγορούμενο και την οικογένειά του, αφού με τον τρόπο αυτό αποκαθίσταται πλήρως ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός της πράξης και καταρρέει η κατηγορία για εκ προθέσεων ανθρωποκτονία», δηλώνει στο Protothema.gr ο συνήγορος υπεράσπισης του 27χρονου, Θεόδωρος Μαντάς.
Ο θάνατος του Γρηγόρη Θυμαρά που είχε συγκλονίσει την κοινωνία των Σπετσών συνέβη στις 21 Νοεμβρίου του 2020 στην πίσω μεριά του νησιού όπου πήγαν για βόλτα, με τις μηχανές τους, το θύμα και ο 22χρονος τότε γιος του καθηγητή, με σπουδές στο Cambridge και στο Empire State University of New York. Παρέα είχαν και δύο ακόμη νεαρούς άνδρες που επέβαιναν σε δίκυκλο μοτοποδήλατο.
Το χρονικό του εγκλήματος
Αφού διήλθαν την χωματερή Σπετσών έφτασαν στην περιοχή Αγριόπετρες και στις 21:30 έκαναν στάση καθώς ο Γρηγόρης Θυμαράς ισχυρίστηκε ότι δεν είχε βενζίνη για να συνεχίσει την πορεία του.
Ο κατηγορούμενος τότε του πρότεινε να ανεβεί ως συνεπιβάτης στη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ίδιος για να συνεχίσουν την πορεία τους προς την εξοχική κατοικία του, πλην όμως ο Γρηγόρης αρνήθηκε, ισχυριζόμενος ότι δεν εμπιστευόταν τις οδηγικές του ικανότητες και φοβόταν. Σύμφωνα με την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η άρνηση αυτή του θύματος ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει ο διαπληκτισμός που οδήγησε στο θάνατο του Γρηγόρη.
Το αστυνομικό τμήμα Σπετσών διενεργώντας, αυτεπάγγελτη προανάκριση, σχημάτισε, αρχικά, δικογραφία για θανατηφόρο οδικό τροχαίο. Η παρατηρητικότητα, ωστόσο, της γιατρού του Πολυδύναμου Ιατρείου Σπετσών και η κατάθεση της στις Αρχές, σύμφωνα με την οποία, ο θανών δεν έφερε εκδορές σε οποιαδήποτε σημείο του σώματός του, που να συνάδουν με πτώση από μηχανή, αντίθετα έφερε θλαστικό τραύμα πιθανόν από αιχμηρό αντικείμενο, οδήγησε στο ν’ αρχίσουν ν’ ανοίγουν σιγά σιγά τα στόματα των αυτόπτων μαρτύρων και να οδηγηθεί ενώπιον των Αρχών, ο γιος του γνωστού καθηγητή.
Η μαρτυρία της γιατρού και η ανατροπή
