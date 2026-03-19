Μηλιά Μετσόβου: Το χωριό που βαλσάμωσε αρκούδα και τη τοποθέτησε στην πλατεία του

Ένα τέτοιο εργαστήριο έχει δημιουργήσει η Μαρία Χασιώτη με τον σύζυγο της Κυριάκο που επέστρεψαν στο χωριό τους το 2014. Η οικονομική κρίση τότε ταλάνιζε την χώρα και το ζευγάρι όπως ανέφερε η κυρία Χασιώτη στο protothema.gr είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει ζητήματα στις εργασίες τους στα Γιάννενα «οπότε πήραμε την απόφαση να επιστρέψουμε στο χωριό».Η ζωή στο χωριό δεν ήταν εύκολη έχοντας μαζί τους και το μικρό παιδί τους αλλά το ζευγάρι κατάφερε και ορθοπόδησε και μάλιστα έστησαν το εργαστήριο τους με είδη λαϊκής τέχνης, σουβενίρ και άλλα, πουλώντας τα χονδρική σε ανάλογα καταστήματα.«Κάνουμε τα κλασικά είδη λαϊκής τέχνης κουτάλες, σπάτουλες, δηλαδή όλα τα χρηστικά αντικείμενα της λαϊκής τέχνης μέχρι μαγνητάκια, μινιατούρες και μπρελόκ αλλά και πολλά διακοσμητικά, πασχαλινές λαμπάδες, χριστουγεννιάτικα γούρια και μερικά κοσμήματα» περιέγραψε η κυρία Χασιώτη.Στο χωριό σήμερα λειτουργεί δημοτικό σχολείο στο οποίο πηγαίνουν μόλις δύο μαθητές ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά που ευτυχώς ακόμα είναι αρκετά, πηγαίνουν καθημερινά με σχολικό λεωφορείο στο γυμνάσιο και λύκειο του Μετσόβου που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα.Ο χειμώνας είναι δύσκολος στο χωριό με πολύ χιόνι και αρνητικές θερμοκρασίες ενώ διαρκεί πολλούς μήνες. Μόλις προχτές ο Μάρτης έδειξε τα «δόντια» του και το χιόνι στρώθηκε για τα καλά στις Μηλιές. Παρόλα αυτά, οι κάτοικοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρατούν ζωντανή τη Μηλιά και να επωφεληθεί από το τουριστικό ρεύμα του γειτονικού Μετσόβου. «Τελευταία έχει αρχίσει το χωριό και δέχεται κάποιους επισκέπτες. Έχουμε δύο ξενώνες όμορφους που μπορούν να μείνουν. Βέβαια χρειάζεται να γίνουν κι άλλα πράγματα για να αρχίσουν να έρχονται περισσότεροι επισκέπτες» κατέληξε η κυρία Χασιώτη.