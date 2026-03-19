Μηλιά Μετσόβου: Το χωριό που βαλσάμωσε αρκούδα και τη τοποθέτησε στην πλατεία του
Οι κάτοικοι προσπάθησαν να σώσουν την δηλητηριασμένη αρκούδα αλλά δεν τα κατάφεραν και αποφάσισαν να την βαλσαμώσουν
Το 1992 ένας βοσκός σε ένα ορεινό χωριό, βρήκε μια αρκούδα άρρωστη. Ο βοσκός ειδοποίησε τους συγχωριανούς του και με αγροτικό όχημα την πήγαν στο χωριό για να τη φροντίσουν και να την γιατρέψουν. Το μεγαλόσωμο ζώο όμως δεν τα κατάφερε και τότε το χωριό σύσσωμο σε μια ένδειξη αγάπης και σεβασμού στην άγρια φύση καθώς επίσης και συγκινημένο από τον τρόπο που η αρκούδα έχασε τη ζωή της, αποφάσισε να την βαλσαμώσει και έτσι να την κρατήσουν για πάντα.
Το χωριό είναι η Μηλιά Μετσόβου και η αρκούδα από τότε «αγναντεύει» όλη την περιοχή μέσα από μια γυάλινη προθήκη στην κεντρική πλατεία της Μηλιάς.
«Την είχε βρει το 1992 ένας βοσκός στο βουνό. Ήταν δηλητηριασμένη και είχε χτυπήσει σε ένα δένδρο, λένε ότι έτρωγε μήλα και έπεσε. Την έφεραν με ένα αγροτικό αυτοκίνητο στο χωριό και προσπάθησαν να της δώσουν να φάει μέλι για να συνέλθει, όμως το ζώο δεν συνερχόταν. Τότε οι κάτοικοι είχαν ειδοποιήσει και τον "Αρκτούρο" για να έρθει να την πάρει μήπως και μπορούσαν τα μέλη του να τη διασώσουν, όμως δεν μπόρεσε να έρθει τότε κάποιος γιατί η πρόσβαση στο χωριό ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Τότε δεν υπήρχε ούτε η Εγνατία Οδός, ούτε καν άσφαλτο δεν είχε ένα μεγάλο τμήμα του δρόμου που ερχόταν στο χωριό. Την έβαλαν στα αποδυτήρια του γηπέδου για να μείνει εκεί, περιμένοντας να έρθει κάποιος από τον "Αρκτούρο" και τελικά πέθανε η αρκούδα. Και μετά πήραν την απόφαση να την βαλσαμώσουν» περιέγραψε στο protothema.gr ο πρόεδρος της Μηλιάς Μετσόβου, Γιώργος Λιούτας.
Η αρκούδα που βαλσαμώθηκε τοποθετήθηκε όπως φαίνεται και στη φωτογραφία σε γυάλινη προθήκη στην κεντρική πλατεία της Μηλιάς και αποτελεί ένα από τα αγαπημένα αξιοθέατα για όσους επισκέπτονται το χωριό των 180 μόνιμων κατοίκων που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.160 μέτρων.
«Το χωριό τότε είχε δώσει μεγάλη μάχη για να σώσει την αρκούδα. Είχαν φέρει και κτηνιάτρους για τη βοηθήσουν αλλά δεν τα κατάφεραν. Και έτσι την έβαλαν βαλσαμωμένη στην πλατεία του χωριού ως σύμβολο της περιοχής και ως ένδειξη σεβασμού και αγάπης στην άγρια φύση» είπε στο protothema.gr ο Γιώργος Τατόλης που ζει στα Γιάννενα αλλά επισκέπτεται τακτικότατα το αγαπημένο του χωριό, τη Μηλιά, έχοντας μάλιστα δημιουργήσει μια ιστοσελίδα με χρήσιμες πληροφορίες για το χωριό και σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα νέα του χωριού καταφέρνοντας μάλιστα να προσελκύσει χιλιάδες ακολούθους.
«Πολλοί από το εξωτερικό που έχουν καταγωγή από την Μηλιά μου στέλνουν μηνύματα και με ευχαριστούν επειδή έχω βάλει και κάμερα και βλέπουν το χωριό τους» είπε ο κ. Τατόλης που προσπαθεί καθημερινά μέσα από την ιστοσελίδα (miliametsovouamerou.gr) και στα social media να αναδείξει το χωριό του που αν και βρίσκεται δίπλα στο Μέτσοβο δεν έχει καταφέρει να αναπτύξει όσο θα μπορούσε τον τουρισμό.
«Τελευταία έχει αρχίσει μια μικρή κίνηση καθώς κάποιοι που πηγαίνουν στο Μέτσοβο έρχονται και σε εμάς. Υπάρχουν στο χωριό δυο όμορφοι ξενώνες, καφετέριες και εστιατόριο» τόνισε προσθέτοντας ότι στη Μηλιά λειτουργούν και εργαστήρια λαϊκής τέχνης που δίνουν ζωή στο χωριό.
Η Μηλιά ΜετσόβουΗ Μηλιά ή αλλιώς Αμέρου όπως λέγεται στην βλάχικη διάλεκτο κάποτε έσφυζε από ζωή όμως πολλοί κάτοικοι του μετανάστευσαν στις μεγαλουπόλεις της Ελλάδας, σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, στην Αμερική και στον μακρινό Καναδά.
Ένα τέτοιο εργαστήριο έχει δημιουργήσει η Μαρία Χασιώτη με τον σύζυγο της Κυριάκο που επέστρεψαν στο χωριό τους το 2014. Η οικονομική κρίση τότε ταλάνιζε την χώρα και το ζευγάρι όπως ανέφερε η κυρία Χασιώτη στο protothema.gr είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει ζητήματα στις εργασίες τους στα Γιάννενα «οπότε πήραμε την απόφαση να επιστρέψουμε στο χωριό».
Η ζωή στο χωριό δεν ήταν εύκολη έχοντας μαζί τους και το μικρό παιδί τους αλλά το ζευγάρι κατάφερε και ορθοπόδησε και μάλιστα έστησαν το εργαστήριο τους με είδη λαϊκής τέχνης, σουβενίρ και άλλα, πουλώντας τα χονδρική σε ανάλογα καταστήματα.
«Κάνουμε τα κλασικά είδη λαϊκής τέχνης κουτάλες, σπάτουλες, δηλαδή όλα τα χρηστικά αντικείμενα της λαϊκής τέχνης μέχρι μαγνητάκια, μινιατούρες και μπρελόκ αλλά και πολλά διακοσμητικά, πασχαλινές λαμπάδες, χριστουγεννιάτικα γούρια και μερικά κοσμήματα» περιέγραψε η κυρία Χασιώτη.
Στο χωριό σήμερα λειτουργεί δημοτικό σχολείο στο οποίο πηγαίνουν μόλις δύο μαθητές ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά που ευτυχώς ακόμα είναι αρκετά, πηγαίνουν καθημερινά με σχολικό λεωφορείο στο γυμνάσιο και λύκειο του Μετσόβου που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα.
Ο χειμώνας είναι δύσκολος στο χωριό με πολύ χιόνι και αρνητικές θερμοκρασίες ενώ διαρκεί πολλούς μήνες. Μόλις προχτές ο Μάρτης έδειξε τα «δόντια» του και το χιόνι στρώθηκε για τα καλά στις Μηλιές. Παρόλα αυτά, οι κάτοικοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρατούν ζωντανή τη Μηλιά και να επωφεληθεί από το τουριστικό ρεύμα του γειτονικού Μετσόβου. «Τελευταία έχει αρχίσει το χωριό και δέχεται κάποιους επισκέπτες. Έχουμε δύο ξενώνες όμορφους που μπορούν να μείνουν. Βέβαια χρειάζεται να γίνουν κι άλλα πράγματα για να αρχίσουν να έρχονται περισσότεροι επισκέπτες» κατέληξε η κυρία Χασιώτη.
