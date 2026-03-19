Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος οδηγός μετά από μετωπική με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές
ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία Φθιώτιδα Τροχαίο

Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος οδηγός μετά από μετωπική με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος νέος που κατάγεται από τον Δομοκό, εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του

71 ΣΧΟΛΙΑ
Τραγωδία σημειώθηκε στη Φθιώτιδα το πρωί της Πέμπτης καθώς ένας 21χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο που συνδέει την Ξυνιάδα με τον Ε65.

Το αυτοκίνητο του 21χρονου που οδηγούσε ΙΧ και κατάγεται από χωριό του Δομοκού,  συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος νέος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Δομοκό, καθώς και πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ, το οποίο τελικά δε χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο.

Ο 21χρονος απεγκλωβίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για να διαπιστωθεί ο θάνατός του. Ο οδηγός του λεωφορείου είναι καλά στην υγεία του.


Κλείσιμο
Σύμφωνα με το lamiareport, πρόκειται για ένα σημείο στο οποίο έχουν γίνει δεκάδες τροχαία, εκ των οποίων κάποια θανατηφόρα.

Προανάκριση για το τραγικό συμβάν, διενεργεί το ΑΤ Δομοκού, που ανέλαβε και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι και τα δύο οχήματα να απομακρυνθούν από το σημείο με γερανό.
71 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Δείτε Επίσης