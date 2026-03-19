Καιρός: Ψυχρή εισβολή και σκόνη από τη Σαχάρα, πού θα βρέξει και πού θα χιονίσει

Έκτακτα καιρικά φαινόμενα: Επίδραση στα ορεινά

Βροχές και χιονοπτώσεις σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Παρασκευή 20-03-2026

Ο καιρός το Σάββατο 21-03-2026

Ο καιρός την Κυριακή 22-03-2026

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, οι χιονοπτώσεις στα ορεινά και η πτώση της θερμοκρασίας δεν συνιστούν ακραία καιρικά φαινόμενα για την εποχή, παρά τις υπερβολικές εκτιμήσεις που διακινούνται στα μέσα.Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν αναμένεται να εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, καθώς τα φαινόμενα παραμένουν εντός φυσιολογικών ορίων για τα μέσα Μαρτίου.Σύμφωνα με τις τελευταίες καταγραφές του meteo.gr, μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Μαρτίου, καταγράφηκαν βροχές και καταιγίδες στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη, ενώ χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Στερεάς και της Θεσσαλίας.Σήμερα,, βροχές αναμένονται κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και στην Κρήτη ενώ πιθανότητα καταιγίδων υπάρχει κυρίως για το Νότιο Ιόνιο και τα δυτικά της Πελοποννήσου. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινές περιοχές των προαναφερθέντων ηπειρωτικών.Τηνφαινόμενα αναμένονται κυρίως στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στα ανατολικά Στερεάς και Πελοποννήσου, σταδιακά όμως θα παρουσιάσουν εξασθένηση.Στους χάρτες των εικόνων 2 και 3 παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και ο υετός που αναμένονται (α) το πρωί της Πέμπτης 19/03 και (β) τη νύχτα της Πέμπτης 19/03 προς Παρασκευή 20/03.Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 και πρόσκαιρα κατά τόπους τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενέστεροι, όμως από το πρωί έως το απόγευμα της Πέμπτης θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι έως 6 με 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία τόσο την Πέμπτη 19/03 όσο και την Παρασκευή 20/03 θα κυμανθεί σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.Aναμένονται νεφώσεις ενώ βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, στη Νότια και Ανατολική Θεσσαλία, στην Στερεά, στην Πελοπόννησο, στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές των προαναφερθέντων ηπειρωτικών ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Νότιο Ιόνιο και στα δυτικά της Πελοποννήσου. Τα φαινόμενα στη Δυτική Μακεδονία και στη Θεσσαλία θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες.Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 8 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 13, στη Θεσσαλία από 5 έως 12, στην Ήπειρο από 4 έως 13, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 4 έως 13, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 12, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 7 έως 11, στις Κυκλάδες από 8 έως 15, στα Δωδεκάνησα από 12 έως 16 και στην Κρήτη από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος τους εικοσιτετραώρου, με εξαίρεση τη Μακεδονία και τη Θράκη όπου αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες.Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα πρόσκαιρα κατά τόπους 7 μποφόρ.Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν κυρίως για τα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια του νομού 4 έως 6 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου.Νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και νότια με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι αργά το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα βόρεια.Άστατος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια, κυρίως θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες τοπικές βροχές ή όμβρους στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.