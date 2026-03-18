Μέσα από σταθερές πρωτοβουλίες, η METRO μετατρέπει την ανακύκλωση σε καθημερινή πρακτική με μετρήσιμο αποτέλεσμα
Εκπαίδευση επιβίωσης και διάσωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον Όλυμπο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) διοργάνωσε στις 14 και 15 Μαρτίου μία εντυπωσιακή εκπαίδευση επιβίωσης και διάσωσης σε ορεινό και χιονισμένο περιβάλλον στον Όλυμπο.
Πιο συγκεκριμένα, πολυμελές κλιμάκιο εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών & Ναυαγοσωστών εκπαιδεύτηκε σε απαιτητικά σενάρια διάσωσης σε ορεινές και χιονισμένες περιοχές.
Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν, σε ρεαλιστικά σενάρια που υλοποιήθηκαν σε διαφορετικά σημεία του βουνού, τις γνώσεις που απέκτησαν από τους έμπειρους εκπαιδευτές του Κέντρου Εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων.
Εξασκήθηκαν σε διαδικασίες επιβίωσης σε ακραίες καιρικές συνθήκες, στη διάσωση και ασφαλή μεταφορά τραυματιών από απόκρημνα και χιονισμένα σημεία τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας, ενισχύοντας την ικανότητά τους για αποτελεσματική δράση σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς.
